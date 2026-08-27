Ganeshotsav : गणेश उत्सवासाठी मूर्तीकारांची लगबग सुरु; शेवटचा हात फिरवून ग्राहकांच्या आगमनाची प्रतिक्षा

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - १८ दिवसांवर आलेल्या गणेशउत्सवासाठी मूर्तिकारांची लगबग सुरु झाली असून, उरुळी कांचन हे सुबक व सर्वांगसुंदर आणि विविध २०० प्रकारच्या व वेवेगळ्या आकाराच्या गणेश मूर्तीसाठी पेणच्या तोडीची प्रसिध्द बाजारपेठ म्हणून विकसित झाले आहे. येथील दत्तवाडी परिसरात असलेल्या गणेश मूर्तींच्या सर्वच कारखान्यात मूर्तींना रंगरंगोटी करत शेवटचा हात मारण्यात मूर्तिकार व्यस्त झाले आहेत..गणेशोत्सव जवळ येतो तसतशी कामाची लगबग वाढत जावून कारागिरांना दिवसाचे सुमारे बारा ते चौदा तासांपर्यंत काम करावे लागत असल्याचे मूर्तिकार सुनिल कुंभार, मंदार कुंभार आदींनी सांगितले.गणेश उत्सवासाठी यंदाच्या वर्षी १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत १२ दिवसांसाठी असणाऱ्या गणेश उत्सवासाठी बाजारपेठ फुलू लागली आहे..दत्तवाडी येथे सुमारे २० ते २५ लहान मोठे मूर्ती बनविण्याचे कारखाने आहेत. गणेश मूर्ती बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल,प्लास्टर ऑफ पॅरिस, फ्लोरोसंट रंग, ब्रश, स्टेनरच्या किमतीत १० ते १५ टक्के वाढ झाल्याने मूर्तींच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी वाढणार आहेत. यंदाच्या गणेश उत्सवासाठी रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाई केलेल्या गणेश मुर्त्या बाजारामध्ये विक्रीसाठी आल्या आहेत..यावेळी कुंभार म्हणाले, 'यंदाच्या वर्षी पारंपरिक लालबागचा राजा व दगडूशेठ हलवाई रूपातील गणेश मूर्तींबरोबर बाहुबली, शंकर, बाल श्रीकृष्ण रूपातील गणेश मूर्तींना मागणी आहे. यंदा नव्यानेच सनई, चौघडा वाजविणारे, हत्ती व घोड्यावर बसलेले आकर्षक उंदीर मुर्त्या विक्रीसाठी बनविण्यात आल्या आहेत. अर्धा फूट ते दोन फुट उंचीच्या घरगुती गणेशमूर्ती सुमारे २५० ते २००० रुपयांपर्यंत असून, सार्वजनिक मंडळासाठी असलेल्या दोन ते पाच फुटांच्या गणेश मुर्त्या ३ हजार ते ८ हजार रुपयापर्यंत विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत..येथील मूर्तींना पुणे जिल्ह्यासह सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर व नगर जिल्ह्यामध्ये मोठी मागणी असते. कच्च्या मालाची खरेदी पूर्वी काही दिवसांच्या मुदतीसाठी उधारीवर होत होती, परंतु आता रोख करावी लागत असल्याने मोठ्या भांडवलाची गरज या उद्योगासाठी गरजेची झाली असल्याने मागील वर्षी पेक्षा यंदाच्या वर्षी गणेशमूर्तीं बनविण्याच्या व्यवसायावर फरक पडलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.