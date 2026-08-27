पुणे

Ganeshotsav : गणेश उत्सवासाठी मूर्तीकारांची लगबग सुरु; शेवटचा हात फिरवून ग्राहकांच्या आगमनाची प्रतिक्षा

१८ दिवसांवर आलेल्या गणेशउत्सवासाठी मूर्तिकारांची लगबग झाली सुरु.
Ganpati Murti Making in Uruli Kanchan

Ganpati Murti Making in Uruli Kanchan

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - १८ दिवसांवर आलेल्या गणेशउत्सवासाठी मूर्तिकारांची लगबग सुरु झाली असून, उरुळी कांचन हे सुबक व सर्वांगसुंदर आणि विविध २०० प्रकारच्या व वेवेगळ्या आकाराच्या गणेश मूर्तीसाठी पेणच्या तोडीची प्रसिध्द बाजारपेठ म्हणून विकसित झाले आहे. येथील दत्तवाडी परिसरात असलेल्या गणेश मूर्तींच्या सर्वच कारखान्यात मूर्तींना रंगरंगोटी करत शेवटचा हात मारण्यात मूर्तिकार व्यस्त झाले आहेत.

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