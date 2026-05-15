पुणे

पाच लाखांचे मंगळसूत्र हातचलाखीने लंपास

मंचर, ता. १५ : श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग (ता. आंबेगाव) येथे मंदिरात दान देण्याच्या बहाण्याने दोन चोरट्यांनी एका महिलेचे पाच लाख रुपये किमतीचे साडेतीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र हातचलाखीने चोरले. ही घटना गुरुवारी (ता. १४) अर्धपीठ गणपती मंदिराच्या पायथ्याशी घडली असून, मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लताबाई शेटे या त्यांच्या पूजा साहित्याच्या दुकानात असताना दुचाकीवरून दोन अज्ञात व्यक्ती तिथे आल्या. त्यांनी प्रथम शंभर रुपयांचे सुट्टे मागितले. त्यानंतर मंदिरात दोन हजार रुपये दान करायचे असल्याचे सांगत शेटे यांना बोलण्यात गुंतवले. चोरट्यांनी हातचलाखी करत शेटे यांचे मंगळसूत्र एका पिशवीत ठेवण्यास भाग पाडले आणि नजर चुकवून ते लंपास केले. हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, चोरटे पसार झाले आहेत. मंचर पोलिस तपास करत आहेत.

