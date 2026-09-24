Ganpati Visarjan : हडपसर, मांजरी उपनगरात अनंत चतुर्थीपूर्वी गणरायाला भावपूर्ण निरोप

हडपसर - 'एक-दोन-तीन-चार, गणपतीचा जयजयकार', असा जयघोष करीत व पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे भावनिक आवाहन करीत परिसरातील सार्वजनिक मंडळांचे कार्यकर्ते तसेच, भाविकांनी डीजे व पारंपारिक वाद्यांच्या दणदणाटात गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला. विविध संकल्पनांचा वापर करीत सजवलेल्या रथावर विराजमान गणराया व त्यापुढे थिरकणाऱ्या पावलांना पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती..हडपसर उपनगरातील मगरपट्टा, मांजरी, महंमदवाडी, काळेपडळ, ससाणेनगर, साडेसतरानळी, शेवाळेवाडी, महादेवनगर, शंकरमठ, रामटेकडी आदी परिसरातील अनेक सार्वजनिक मंडळे दरवर्षी अनंत चतुर्थीपूर्वी गणेश विसर्जन मिरवणुकांचे आयोजन करीत असतात.यावर्षी गणेशोत्सव बारा दिवसांचा असल्याने या मंडळांनी नवव्या, दहाव्या व अकराव्या दिवशी गणेश विसर्जन मिरवणुकांचे आयोजन केले होते. या काळात सुमारे ३५ मंडळांनी मिरवणुकीने गणेश विसर्जन केले.मांजरी परिसरातील ३९ मंडळांनी वेगवेगळ्या चार दिवस मिरवणूक काढून गणरायाला निरोप दिला..पंधरा नंबर परिसरातील श्रमिक मित्र मंडळाने अकराव्या दिवशी महिला-पूरूष अबालवृद्धांच्या सहभागाने विसर्जन मिरवणुक काढली होती. रथावर बालाजी मंदिराची प्रतिकृती साकारली होती. रथासमोर केरळचे पारंपरिक कथकली नृत्य, पारंपरिक ढोल-ताशांचा दणदणाट, उंचावलेले भगवे ध्वज आणि कलाकारांचे सादरीकरण यामुळे मिरवणुकीला विशेष रंगत आली होती.कथकली नृत्यात 'भगवान शिव आणि मातेची' रूपे साकारण्यात आली. कलाकारांनी हातांच्या विविध मुद्रांसह डोळ्यांच्या हालचाली आणि चेहऱ्यावरील भावभावनांच्या माध्यमातून विविध प्रसंग सादर केले. मिरवणुकीत आमदार योगेश टिळेकर, श्रमिक मित्र मंडळाचे अध्यक्ष संदीप दळवी, उद्योजक बाळासाहेब राऊत, कैलास जगताप, संतोष दळवी, सोनल कोद्रे आदी उपस्थित होते..ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळासाहेब दौंडकर, विजय उबाळे, सुभाष भागवत, प्रसाद जाधव, गणेश अंधारे, गणेश निघोजकर, दीपक विघ्ने, आमोद चाकणकर, अनिकेत बेल्हेकर, रमेश गायकवाड, निखिल मेमाणे, संतोष जाधव, विश्वास दिवेकर यांनी संयोजन केले.गोपाळपट्टी येथील शिवज्योत मंडळांने "राम भक्त हनुमान" ही संकल्पना वापरून मिरवणूक रथाची सजावट केली होती. रथापुढे विविध रंगी रोषणाई व पारंपारिक वाद्य तसेच डीजे च्या तालावर कार्यकर्ते व भाविक तल्लीन झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.