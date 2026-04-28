गौडगाव हायस्कूलची शिष्यवृत्ती परीक्षेत तालुक्यात रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

फोटो खालील ओळ 1) GUG26A00729 साक्षी शिंदे जिल्हा (रॅक-2) 2) GUG26A00730 प्रांजली माने, (जिल्हा रँक-3) 3) GUG26A00731 समीक्षा गावसाने जिल्हा रँक-30
एनएमएमएस परीक्षेत गौडगावच्या मल्टिपर्पज हायस्कूलचे यश
गौडगाव (ता. बार्शी) : राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस) परीक्षेत मल्टिपर्पज हायस्कूल, गौडगावच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. यात ६३ विद्यार्थ्यांपैकी ५४ पात्र ठरले, तर त्यापैकी १० जण शिष्यवृत्तीधारक झाले.
या परीक्षेत साक्षी बालाजी शिंदे हिने एसबीसी प्रवर्गातून जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवला. इतर यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रांजली माने, समीक्षा गावसाने, धनश्री चादरे, हर्षदा वडवे, विजय सरवदे, अंजली पांडगळे, रोहिणी दसवंत, पुरुषोत्तम घुगे व विराज देव्हारे यांचा समावेश आहे. या यशाबद्दल संस्थेचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक सुरज काकडे, शिक्षक व ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
