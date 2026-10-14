लोणंद - विरोधी नगरसेवकांचा अंदोलनाचा इशारा.

कचराप्रश्नी विरोधी नगरसेवक आक्रमक
लोणंदला मुख्याधिकाऱ्यांना विचारला जाब; आंदोलनाचा इशारा
लोणंद, ता. १४ : येथील कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत विरोधी नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुख्याधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांना जाब विचारला. या प्रश्नी आठ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास नगरपंचायतीसमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा विरोधी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून नगरपंचायतीकडून शहरातील कचरा संकलनाबाबत हलगर्जीपण केला जात असल्याने शहरात ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढिग, तेथे पसरणाऱ्या दुर्गंधीमुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विरोधी नगरसेवकांनी गेली आठ दिवस कचरा गाडी फिरत नसल्यामुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. शहरात पाच कचरागाड्या आणि दोन ट्रॅक्टर असतानाही अनेक भागांत कचऱ्याचे संकलन केले जात नाही.
उपनगराध्यक्ष गणीभाई कच्छी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती राजश्री शेळके- पाटील, नगरसेविका दीपाली संदीप शेळके- पाटील, दीपाली नीलेश शेळके- पाटील, ज्योती डोणीकर, तृप्ती घाडगे, आसिया बागवान व प्रवीण व्हावळ आदी नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रश्नांबाबत जाब विचारला.
विरोधी नगरसेवकांनी २५ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला कचरा गाड्यांचा रूट मॅप मागितला असतानाही गेली दोन महिने प्रशासन याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, दोन दिवसांत शहरातील सर्व प्रभागांतील कचरा संकलित करावा, आठ दिवसात शहरातील कचरा गाड्यांचे रूट मॅप जाहीर करावेत, अशी सूचना यावेळी उपस्थित नगरसेवकांनी प्रशासनास केली.
यावेळी इक्बालभाई बागवान, राजेंद्र शेळके- पाटील, राहुल घाडगे, संदीप शेळके- पाटील, राजाभाऊ खरात, नीलेश शेळके- पाटील, दीपक डोणीकर आदी उपस्थित होते.
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