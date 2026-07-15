पुणे

Pune News : कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे दर कमी करावे लागतील; आयुक्त नवल किशोर राम

पुणे महापालिकेने उरुळी देवाची येथे ३०० टन ओला कचरा आणि २०० टन सुक्या कचऱ्याची संयुक्त निविदा काढली आहे.
naval kishore ram

naval kishore ram

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - उरुळी देवाची येथील पाचशे मेट्रिक टन क्षमतेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ठेकेदाराने तब्बल ९४३ रुपये प्रति टन टिपिंग शुल्क या दराने निविदा भरली आहे. हे दर खूप जास्त आलेले आहेत. यानुसार काम करून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ठेकेदाराला हे दर कमी करावे लागतील, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज स्पष्ट केले.

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