Pune News : कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे दर कमी करावे लागतील; आयुक्त नवल किशोर राम

पुणे - उरुळी देवाची येथील पाचशे मेट्रिक टन क्षमतेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ठेकेदाराने तब्बल ९४३ रुपये प्रति टन टिपिंग शुल्क या दराने निविदा भरली आहे. हे दर खूप जास्त आलेले आहेत. यानुसार काम करून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ठेकेदाराला हे दर कमी करावे लागतील, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज स्पष्ट केले..पुणे महापालिकेने उरुळी देवाची येथे ३०० टन ओला कचरा आणि २०० टन सुक्या कचऱ्याची संयुक्त निविदा काढली आहे. त्याचे ‘ब’ पाकीट उघडले असून, त्यात सर्वात कमी दर हा भूमीग्रीन एनर्जी एनव्हायरो प्रा. लि. या कंपनीने भरला असून, त्यांचा दर हा ९४३ रुपये इतका आला आहे.याच कंपनीला प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया न करता ६९४ रुपये प्रति टन या दराने ५-२-२ या नियमाखाली थेट काम देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली, त्यात ठरावीक ठेकेदाराला लाभ व्हावा अशा पद्धतीने अटी व शर्ती टाकल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे दिसून आले आहे..केवळ दोनच कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यात सर्वात कमी दर हा ९४३ रुपये इतका आला आहे. भूमीग्रीन कंपनी विना निविदा ६९५ रुपयात काम करण्यास तयार होती, पण निविदा काढल्यानंतर थेट २४९ रुपयांनी दर वाढवल्याचे समोर आले आहे. या वाढीव दरामुळे प्रशासनातही खळबळ उडाली आहे. तसेच या वाढीव दरामुळे २० वर्षांचा खर्चही शेकडो कोटींनी वाढणार आहे. त्यावर आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट केली..आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘उरुळी येथे संयुक्त कचरा प्रकल्प राबविण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. पण या निविदेत आलेला ९४३ रुपयांचा दर खूप जास्त आहे. या दराने काम होऊ शकत नाही. संबंधित ठेकेदाराला हे दर कमी करावे लागतील. दर कमी केले तरच हा प्रस्ताव पुढील मान्यतेसाठी ठेवला जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.