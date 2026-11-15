चाकणमध्ये लसणाच्या बाजारभावात तेजी

चाकण, ता. १६ : चाकण येथील महात्मा फुले बाजारात शनिवारी (ता.१४) लसणाची ६० क्विंटल आवक झाली आहे. मागणी वाढल्याने लसणाच्या भावाला चांगलीच तेजी आली. लसणाला प्रतवारीनुसार प्रतिकिलोस किमान २०० ते कमाल ४०० रुपये बाजारभाव मिळाला. गावरान लसणास प्रतिकिलोला चारशे रुपये भाव आहे. ही भाववाढ गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत मोठी आहे, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
येथील महात्मा फुले बाजारात मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात यांसह अन्य राज्यांतून व्यापारी लसूण विक्रीसाठी बाजारात आणत आहेत. स्थानिक पातळीवर लसणाची उपलब्धता मर्यादित असल्याने इतर राज्यांतील आवकेवर चाकण बाजार अवलंबून आहे. चाकण बाजारात लसणाची खरेदी पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, नवी मुंबई, कोकण या भागातील व्यापारी, खरेदीदार करत आहेत. सध्या लसणाला किरकोळ तसेच घाऊक व्यापाऱ्यांकडून मोठी मागणी आहे.
दरम्यान, गृहिणींच्या स्वयंपाकघरातील तसेच हॉटेल, ढाब्यांमधील महत्त्वाचा घटक असलेल्या लसणाचे भाव वाढल्याने ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसत आहे, हे मात्र वास्तव आहे.
हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, सर्वसामान्य ग्राहकांकडून लसणाची खरेदी सुरू आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असल्याने भावात वाढ होत आहे. परराज्यांतून लसणाची आवक वाढते की कमीच राहते यावर बाजारभाव अवलंबून असणार आहे.
- रवींद्र बोराटे, व्यापारी, चाकण
दुष्काळाच्या परिस्थितीचा मोठा फटका
राज्यात दुष्काळाचे मोठ्या प्रमाणात सावट आहे. त्यामुळे लसणाची रब्बी हंगामातील लागवड कमी प्रमाणात होत आहे. रब्बी हंगामातील लागवड कमी प्रमाणात झाली तर लसणाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात भाव वाढतील, अशी शक्यता खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक राक्षे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी व्यक्त केली आहे.
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