Hadapsar Fire : सिलेंडरमधून गॅस गळती होवून लागलेल्या आगीत दुकाने जळून खाक, दोनजण जखमी

हडपसर - गोंधळेनगर येथील करकरे उद्यानासमोरील वडापावच्या हातगाडीवरील सिलेंडरमधून गॅस गळती होवून लागलेल्या आगीत चार दुकानांमधील साहित्य जळून खाक झाले. आग विझवताना दोनजण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी खाजगी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आज दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..या घटनेत येथील धनलक्ष्मी व्हरायटी व त्यामध्येच असलेल्या डेरी प्रॉडक्टचे दोन मोठे फ्रिज जळाले आहे. तसेच, पूजा मुकुंद गोंधळे, प्रज्योत मुकुंद गोंधळे व भाडेकरू संजय रामचंद्र चाबुकस्वार यांच्या ओम गुरुदेव इनर अँड फुटवेअरमधील चप्पल, कपडे, फर्निचर, दोन फ्रीज, एक डीप फ्रीज, महत्त्वाची कागदपत्रे व इतर साहित्य पूर्णपणे जळून गेले आहे..दुकान मालक प्रदीप गोंधळे, पूजा गोंधळे व भाडेकरू सुनील अंबादास देशमाने यांचे वडापाव सेंटर, फ्रिज काउंटर, शेगड्या, फर्निचर तसेच, अन्न व दुकान परवाना जळून गेला आहे. एका सदनिकेमधील खिडकीच्या काचा पूर्णपणे तुटल्या आहेत. कडपे जळाली आहेत. वॉशिंग मशीन व भिंती काळ्या पडल्या आहेत. या घटनेत छाया सुनील देशमाने या महिलेला भाजले असून संजय रामचंद्र चाबुकस्वार यांच्या पायात काचा घुसल्या आहेत..दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी काळे बोराटेनगर, बी. टी. कवडे, अमनोरा अग्निशमन केंद्रातील वाहने तसेच, अग्निशमन अधिकारी प्रमोद सोनवणे, अनिल गायकवाड, फायरमन सचिन आव्हाळे, बाबा चव्हाण, दत्ता चौधरी, अनिकेत तारू, हर्षद पवार, राजू शेख आदींनी आग आटोक्यात आणली..आगीची तीव्रता इतकी होती की, ज्वाळा थेट इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. अरुंद रस्ता आणि गर्दीमुळे अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना पोहोचायला अडथळा निर्माण झाला होता. स्थानिक नागरिक, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी मोठी मदत केली.