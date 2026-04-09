Gas Cylinder Shortage : गॅसटंचाईमुळे खाऊगल्ल्या संकटात; व्यावसायिक, विक्रेते मेटाकुटीला; कोळसा भट्टी, चुलीचा आधार

पुणे - आखाती युद्ध थांबण्याच्या घोषणेने इंधन पुरवठा सुरळीत होण्याची आशा असली, तरी पुण्यातील खाद्य व्यावसायिकांचे हाल संपलेले नाहीत. एलपीजी गॅसची टंचाई, व्यावसायिक सिलिंडरचे गगनाला भिडलेले दर आणि कच्च्या मालाची महागाई यामुळे शहरातील 'खाऊगल्ली' आणि 'स्ट्रीट फूड' विक्रेते आर्थिक संकटात सापडले आहेत..जंगली महाराज रस्ता, झेड ब्रिज, डेक्कन, कॅम्प, फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता, कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, सदाशिव पेठ, स्वारगेट आणि सिंहगड रस्ता परिसरातील खाऊ गल्ल्यांमध्ये ही परिस्थिती प्रकर्षाने दिसून येत आहे. गॅस सिलिंडर सहज उपलब्ध होत नसल्याने आणि मिळालाच तर प्रचंड दराने मिळत असल्याने व्यवसायिकांची गणिते कोलमडली आहेत.दरम्यान, केवळ गॅसच नव्हे, तर भाजीपाला, तेल, किराणा या कच्च्या मालाच्या दरातही मोठी वाढ झाली. परिणामी विक्रेत्यांना वडापाव, दाबेली, सँडविच, चायनीज पदार्थ यांचे दर वाढले आहेत. ग्राहकांनाही त्याचा आर्थिक फटका बसला. पर्याय म्हणून अनेक व्यवसायिकांनी कोळसा भट्टी, लाकडी चूल किंवा इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर सुरू केला. तर, काही ठिकाणी ग्राहक कमी झाले म्हणून कामगारांचीही संख्या कमी केली..फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता, खाऊगल्लीरेडचिली व्हेज चायनीज कॉर्नरचे मनोज व कामिनी जाधव म्हणाले, 'बाजारात सिलिंडरची कमतरता असल्याने जसा मिळेल, तसा आम्ही व्यवसाय करत आहोत. या परिस्थितीमुळे आम्हाला एक महिना दुकान बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले.'स्ट्रीट फूड विक्रेते, नळस्टॉप भेळ पाणीपुरी सेंटरचे नागेश चौधरी यांनी सांगितले, 'गॅसटंचाईसोबतच तेलाच्या वाढत्या दरांचा मोठा फटका बसत आहे. पाणीपुरी, भेळ, दाबेली, पॅटिस यांसारख्या पदार्थांसाठी लागणारे साहित्य महाग झाले.'.कर्वेनगर, कमिन्स खाऊगल्लीश्री स्वामी भुवन हॉटेलचे प्रतीक आव्हाळे म्हणाले, 'आमच्या हॉटेलला दर दोन दिवसांनी एक गॅस लागतो. दोन सिलिंडरसाठी आम्हाला १४ ते १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.त्याचा परिणाम म्हणून आम्हाला पदार्थांच्या किंमतीत १० ते २० रुपयांनी वाढ करावी लागली. पर्याय म्हणून आता कोळसा भट्टीचा वापर सुरू आहे.'.वारजे, खाऊगल्लीशिवमुद्रा हॉटेलचे सोपान मरे म्हणाले, 'हॉटेल एक दिवस चालू आणि एक दिवस बंद ठेवावे लागत आहे. गॅस सिलिंडर मिळेल, त्या दिवशीच व्यवसाय सुरू ठेवता येतो. त्यामुळे आमच्या व्यवसायावर सुमारे ५० ते ६० टक्के परिणाम झाला. कमी कामामुळे कामगारांनाही कामावर ठेवणे कठीण झाले. सध्या आम्ही चुलीवर शक्य तेवढे पदार्थ तयार करत आहोत.'मोठमोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांना सिलिंडर सहज उपलब्ध होतात; मात्र आमच्यासारख्या लहान विक्रेत्यांना वेळेवर गॅस मिळत नाही. त्यामुळे व्यवसाय करणे अवघड झाले. अशा परिस्थितीत दररोजचा खर्च भागवणे, व्यवसाय टिकवणे, हे एक आव्हान आहे.- योगेश वाघ, पुलावविक्रेते, झेड ब्रिज.सध्या आम्ही चुलीचा वापर करत आहोत. सरकारने तातडीने यावर तोडगा काढला नाही, तर आम्हालाही दुकान बंद करण्याची वेळ येईल.- सचिन कासार, निलंगा राईस विक्रेते, स्वारगेटदर वाढवले, तर ग्राहक नाराज होतात आणि ग्राहक कमी होण्याची भीती असते. त्यामुळे आम्ही दरात बदल केला नाही. इलेक्ट्रिक शेगडीचा पर्याय वापरण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्या चवीला ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळत नाही.- सागर बिडकर, चायनीज कॉर्नर, कॅम्प.आम्हाला वाढीव दराने व्यावसायिक सिलिंडर विकत घ्यावे लागत आहेत. सहा-सात हजार रुपये दर आमच्यासाठी परवडणारा नाही. त्यामुळे दररोजच्या मेनूत बदल केले आहेत, तसेच काही पदार्थांचे दर वाढवल्यामुळे ग्राहकही कमी झाले आहेत.- सचिन जोशी, पावभाजी विक्रेते, जंगली महाराज रस्ता.