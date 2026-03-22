Nirgoodsar News : गॅस टंचाईचा फटका; ग्रामस्थांना चुलीवर स्वयंपाकाची वेळ

निरगुडसर : सध्या सर्वत्र यात्रा हंगाम सुरू झाल्यामुळे गावोगावी हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन सुरू असून गॅस टंचाईमुळे विविध गावातील ग्रामस्थांना पारंपरिक पद्धतीने चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे,यातून पारंपारिक पद्धतीने शिजवले जाणारे चविष्ट भोजन मिळत असले तरी गॅसअभावी मोठ्या प्रमाणात वेळ वाया जात आहे तसेच नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे..देशात गॅसटंचाईचा प्रश्न प्रामुख्याने जाणवू लागला आहे यामुळे ग्रामीण भागात अनेक जणांनी पारंपरिक पद्धतीने चुलीचा वापर सुरू केला आहे.ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलेंडर बुकिंगसाठी ४० दिवसांचा अवधी असला तरी व्यावसायिक गॅस मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यामुळे व्यवसायिक गॅसवर अवलंबून असणारे उद्योग धंदे ग्रामीण,शहरीभागात ठप्प झाले आहेत.सध्या ग्रामीण,शहरात हॉटेल व्यावसायिकांचे प्रचंड हाल सुरू असून अनेक व्यवसाय बंद पडले आहेत. .सध्या गावोगावी यात्रा उत्सव सुरू झाल्याने हरिनाम सप्ताह मध्ये लागणाऱ्या अन्नप्रसाद शिजवण्यासाठी गॅस पुरवठा ठप्प झाल्याने ग्रामस्थांना पुन्हा चुलीवर अन्नदान शिजवण्याची वेळ आली आहे.भराडी (ता.आंबेगाव) येथील भराड माऊली यात्रा उत्सवानिमित्त हरिनाम सप्ताह कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. .गेल्या चार दिवसापासून हरिनाम सप्ताह काळात आलेल्या भाविक भक्तांना अन्नप्रसाद शिजवण्यासाठी गॅस मिळाला नसल्यामुळे चुलीवर पारंपरिक पद्धतीने महाप्रसाद शिजवण्याची वेळ आली आहे.रोज १००० हून अधिक भाविक भक्त अन्नप्रसादाचा लाभ घेतात गॅसचा पुरवठा थांबल्याने पहिल्यांदाच चुलीवर अन्नप्रसाद शिजवले जात आहेत. .अशा परिस्थितीत चविष्ट भोजन मिळत असले तरी ग्रामस्थांचा वेळ वाया जात आहे. चौकट: भराडी (ता.आंबेगाव) येथील भराड माऊली यात्रा उत्सव निमित्त आयोजित हरिनाम सप्ताहमध्ये महाप्रसाद बनवण्यासाठी गॅस मिळत नसल्याने अन्नप्रसाद बनवण्यासाठी पारंपारिक पद्धतीने चुलीवर अन्नप्रसाद शिजवला जात आहे,अन्न प्रसाद चविष्ट होत असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत वेळ वाया जात असल्याचे भराडी गावचे पोलिस पाटील संतोष खिलारी यांनी सांगितले.