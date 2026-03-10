Pune News : शहरातील स्मशानभूमीतील गॅस पुरवठा सुरळीत

पुणे - केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे प्रोपेन आणि ब्यूटेनच्या पुरवठा सुरळीत झाला आहे. त्यामुळे गॅस टंचाई दूर झाली असल्याने शहरातील स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधीसाठी गॅस दाहिन्यांचा वापर महापालिकेने सुरु केला आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या विद्युत विभाग प्रमुख मनीषा शेकटकर यांनी दिली..हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीने महापालिकेला सध्यातरी १० गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिले असून, भविष्यात हा पुरवठा नियमित राहण्याची शक्यता आहे. शहरात सध्या २० गॅस आणि १० विद्युत दाहिन्या कार्यरत आहेत..एका मृतदेहाच्या अंत्यसंस्कारासाठी साधारणपणे ३० ते ३५ किलो गॅस लागतो आणि एका सिलिंडरचा खर्च सुमारे ४ हजार ६०० रुपये येतो. गॅस दाहिन्यांव्यतिरिक्त शहरात विद्युत आणि लाकूड दाहिन्यांची पुरेशी सोय असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..येरवडा आणि खराडीसारख्या विविध स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असून पर्यायी व्यवस्थाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे. विद्युत दाहिन्यांचा मासिक खर्च २० लाख रुपयांपर्यंत जात असला तरी पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून नागरिक याला पसंती देत आहेत..गॅस पुरवठा कायम राखण्यासाठी महापालिका सातत्याने कंपन्यांशी पत्रव्यवहार करत असून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. अंत्यसंस्कार प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही याची दक्षता पालिकेकडून घेतली जात असून नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन शेकटकर यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.