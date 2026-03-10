पुणे

Pune News : शहरातील स्मशानभूमीतील गॅस पुरवठा सुरळीत

गॅस टंचाई दूर झाली असल्याने पुणे शहरातील स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधीसाठी गॅस दाहिन्यांचा वापर महापालिकेने सुरु केला आहे.
PMC Crematoriums Gas supply

PMC Crematoriums Gas supply

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे प्रोपेन आणि ब्यूटेनच्या पुरवठा सुरळीत झाला आहे. त्यामुळे गॅस टंचाई दूर झाली असल्याने शहरातील स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधीसाठी गॅस दाहिन्यांचा वापर महापालिकेने सुरु केला आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या विद्युत विभाग प्रमुख मनीषा शेकटकर यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
Crematorium
gas

Related Stories

No stories found.