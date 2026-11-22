पुणे : ‘‘२०२४ नंतर निवडणुकांच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित करणारी पुस्तके का लिहिली जात आहेत, याचा विचार व्हायला हवा. निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रियाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी आहे,’’ असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला; तर ‘‘मतदारांवर अविश्वास दाखवून मतदान यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करणे हा ढोंगीपणा आहे’’, अशी टीका राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी केली..डॉ. विजय चोरमारे लिखित आणि मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित ‘गाथा भारतीय निवडणुकांची’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी हे दोघे बोलत होते. वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचे प्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर असल्याने पुस्तकाच्या निमित्ताने राजकीय जुगलबंदी रंगली. खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाप्रसंगी शेलार व सपकाळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, लेखक डॉ. चोरमारे आणि प्रकाशक आशिष पाटकर उपस्थित होते..शेलार म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाने १९५२ पासूनच एवढी मोठी लोकशाही व्यवस्था उभी केली आहे. त्यावेळीही मतदार यादीतून २८ लाख नावे गाळली गेली, मतपत्रिका फाडल्या गेल्या; पण तेव्हाच्या विरोधकांनी व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला नाही. आज मतदारांवर अविश्वास दाखवून ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणे हा ढोंगीपणा आहे.’’सपकाळ म्हणाले, ‘‘सध्या निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रियाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी असून विरोध पक्षच ठेवायचा नाही, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूनिता दिसते. ‘नॅरेटिव्ह’ नावाचा राक्षस उभा राहिला असून निवडणुकीत ‘पैसा फेक, तमाशा देख’ सुरू आहे. आमदार-खासदारांची संख्या वाढवण्याऐवजी ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार वाढवून ‘सहभागी लोकशाही’ रुजवायला हवी.’’श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज म्हणाले, ‘‘निवडणूक ही लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया ईव्हीएमने करायची की मतपत्रिकेद्वारे, यावर सखोल विचार आणि संशोधन होण्याची गरज आहे. हे पुस्तक भारतीय संविधान समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरेल. त्यामुळे अन्य भाषांतही याचा अनुवाद व्हावा.’’.‘‘आम्ही जिंकतो तेव्हा ईव्हीएम बरोबर आणि पराभूत झालो की त्यात गडबड, अशी भूमिका घेतली जाते. निवडणूक व्यवस्थेवरील आक्षेपांचे परीक्षण व्हावे; मात्र लोकशाहीने दिलेला जनतेचा कौल स्वीकारला पाहिजे. लोकसंख्या चौपट झाल्याने ‘डिलीमिटेशन’ स्वाभाविक असून, देशाची संसदीय लोकशाही चंद्र-सूर्य असेपर्यंत अबाधित राहील’’, असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.शेट्टी यांनी ईव्हीएमबाबत मतदारांच्या मनात संशय असल्याचे सांगत मतदानाची पद्धत ठरवण्यासाठी जनमत घेण्याची मागणी केली. ‘‘मी ज्याला मत देतोय, त्याच्यापर्यंत माझे मत पोहोचते की नाही, याची खात्री मतदाराला वाटली पाहिजे’’, असे ते म्हणाले. ‘‘आता डिलिमिटेशन होणार आहे, महिलांचे आरक्षण येणार आहे. अशीच परिस्थिती पुढे कायम राहिली, तर पुढची निवडणूक पुस्तकात शेवटची निवडणूक म्हणून नोंदवावी लागेल’’, अशी भीती काकडे यांनी व्यक्त केली..अशी रंगली राजकीय टोलवाटोलवी : ‘शिंदे-ठाकरेंचे फोन येतील!’भाषणाच्या सुरुवातीलाच अंकुश काकडे यांनी विजय चोरमारे यांना चिमटा काढला. ‘‘संध्याकाळी तुम्हाला एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचे ‘आम्हाला का बोलावलं नाही?’, हे विचारण्यासाठी फोन येतील’’, असे त्यांनी म्हणताच सभागृहात हशा पिकला.लोकसभेचा पासकाकडे यांनी आपल्या भाषणात ‘डिलिमिटेशन’वर शंका व्यक्त केली. यावर सुनील तटकरे यांनी ‘पुढच्या अधिवेशनावेळी लोकसभेत सुप्रिया ताई (सुप्रिया सुळे) कोणत्या बाजूने मतदान करतात, हे बघण्यासाठी मी तुम्हाला प्रेक्षकगृहाचा पास देतो’, असा टोला मारला..‘डोळे मिटले तरी कान उघडे होते!’आशिष शेलार यांचे भाषण सुरू असताना राजू शेट्टी डोळे मिटून बसले होते. त्यावर शाहू महाराजांनी अध्यक्षीय भाषणात मिश्कील टिप्पणी केली, ‘‘शेट्टी यांचे डोळे मिटलेले असले तरी त्यांचे कान उघडे होते!’’शिंदे-अजितदादांना इंदिराजींचा न्याय का नाही?पुस्तकातील संदर्भाचा आधार घेत आशिष शेलार यांनी काँग्रेसला कोंडीत पकडले. ‘‘इंदिरा गांधी यांच्या काळात ज्या गटात जास्त खासदार गेले, तो मूळ पक्ष ठरला. मग तोच न्याय आज एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाला का लागू नाही?’’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..‘पुस्तक फाडण्याचा काळ!’सध्याच्या राजकीय वातावरणाचे वर्णन करताना चोरमारे यांनी ‘पुस्तक प्रकाशनाचा काळ संपून पुस्तक फाडण्याचा काळ सुरू झाला आहे’, असे विधान केले. आशिष शेलार यांनी त्याचा संदर्भ घेत ‘पुस्तकातील काही विचारांशी असहमती असू शकते; मात्र साहित्यनिर्मिती आणि सार्वजनिक चर्चा समाजाला प्रगल्भ करतात. त्यामुळे पुस्तक फाडणे योग्य नाही’, अशी भूमिका मांडली.१३,५०० रुपयांत निवडणूक आणि वेटरने भरलेले बिलनोकरी न करता लग्न केल्यामुळे तोंड लपवायला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली आणि ती अवघ्या १३,५०० रुपयांत जिंकली, असा किस्सा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितला. तर, २००९ च्या निवडणुकीत कोल्हापुरातील एका हॉटेलमधील वेटर मुलांनी आपल्या चहाचे बिल भरल्याची आठवण राजू शेट्टी यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.