गौरी पूजन असे करा

आज सोन्याच्या पावलांनी येणार गौरी
सायं. ७.५४ पर्यंत आवाहन; १८ रोजी पूजन, १९ रोजी विसर्जन
सोलापूर, ता. १६ : माहेरवाशिणी गौरीच्या स्वागताची लगबग घरोघरी असून, उद्या (ता. १७) सोन्याच्या पावलांनी गौरीचे आगमन होणार आहे. अनुराधा नक्षत्रावर सायंकाळी ७.५४ पर्यंत गौरीचे आवाहन करावे. शुक्रवारी (ता. १८) ज्येष्ठा नक्षत्रावर गौरी पूजन, तर शनिवारी (ता. १९) मूळ नक्षत्रावर गौरी विसर्जन करावे.
गौरीचे आवाहन करताना घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर गौरीचे ‘गौराई आली, सोन्याच्या पावलांनी’ असे म्हणत गौरीला घरात आणावे. पाटावर धान्य पसरून त्यावर गौरीची स्थापना करावी. त्यावर कलश ठेवून पूजा अन् नैवेद्य दाखवावा.
शुक्रवारी (ता. १८) गौरी पूजन
दुसऱ्या दिवशी गौरीला नवीन वस्त्र अन् दागिने घालून सजवावे. षोडशोपचार पूजा करून १६ प्रकारची पाने अन् फुले ‘ॐ महालक्ष्म्यै नमः’ या मंत्राचा जप करत अर्पण करावीत. सुवासिनी महिलांनी गौरीची ओटी भरावी. दुपारी पुरणपोळी, १६ प्रकारच्या भाज्या, पंचपक्वान्न अन् फराळाचा महानेवैद्य दाखवावा. सायंकाळी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम घ्यावा.
शनिवारी (ता. १९) गौरी विसर्जन
तिसऱ्या दिवशी सकाळी गौरीची पूजा करून दहीभात किंवा रवा शिऱ्याचा नैवेद्य दाखवावा. त्यानंतर उत्तरपूजा करून गौरीचे मुखवटे हलवावेत. गौरीला सन्मानपूर्वक निरोप द्यावा.
पूजेसाठी साहित्य
गौरीचे मुखवटे, मूर्ती किंवा नदीतील खडे, हळद, कुंकू, अक्षता, अष्टगंध, गुलाल, तांदूळ, तांब्याचे भांडे, पळी, ताम्हण, फुलांचे भांडे, कलश, सुवासिक फुले, दुर्वा, तुळशीची पाने, आघाडा, बेलपत्र अन् १६ प्रकारची पाने पूजेसाठी तयार ठेवावीत.
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ज्येष्ठा गौरी म्हणजे माहेरी आलेली माहेरवाशीण. प्रांतानुसार तिचे आवाहन करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. गौरीच्या दिवशी भाजी-भाकरी, ज्वारीची कणगी असा नैवेद्य दाखवून हळदी-कुंकू, झिम्मा-फुगडी आदींची परंपरा जपावी. अष्टमीला श्रीमहालक्ष्मी पूजन करून पुरणाचा नैवेद्य दाखवावा. मूळ नक्षत्रावर विसर्जन करून दहीभाताचा नैवेद्य दाखवत अक्षता वाहून निरोप द्यावा.
- वेणुगोपाल जिल्ला, पंतुलु
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