''कृत्रीम बुद्धीमत्तेकडे राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून बघायला हवे'', उद्योगपती गौतम अदानी यांचं प्रतिपादन...

बारामती, ता. 28 : कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे केवळ सोयीसुविधा म्हणून नव्हे; तर राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे, असे प्रतिपादन अदानी उद्योगसमुहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी आज येथे केले. देशातील सर्वात अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचे उदघाटन रविवारी (ता. 28) गौतम अदानी व अदानी फाऊंडेशनच्याप्रमुख प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. .तंत्रज्ञान काम नष्ट करत नाही, ते प्रथम बदलते आणि मग नवीन संधी निर्माण करते. कृत्रीम बुध्दीमत्ता आगामी काळात आमूलाग्र परिवर्तन घडवित, राष्ट्राला अधिक सशक्त बनविणारे तंत्रज्ञान म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास अदानी समूहाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ उद्योगपती गौतम अदानी यांनी व्यक्त केला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार, राजेंद्र पवार, आमदार रोहित पवार, उपाध्यक्ष अँड. ए.व्ही. प्रभुणे, सचिव अँड.नीलीमा गुजर, खजिनदार युगेंद्र पवार, नगराध्यक्ष सचिन सातव, विश्वस्त किरण गुजर, मंदार सिकची, डॉ. राजीव शहा, विठ्ठल मणीयार, उदयोगपती बी.जी. शिर्के, दीपक छाब्रिया यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते..Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!.या प्रसंगी गौतम अदानी म्हणाले, मानवाची प्रगती कधीही सरळ रेषेत पुढे सरकत नाही. ती तंत्रज्ञानक्रांतींच्या झेपांनी पुढे जाते, ज्या सुरुवातीला अस्थिरता आणतात आणि मग समाजाला अधिक सक्षम बनवतात. पहिली औद्योगिक क्रांतीने वाफेची ताकद, दुस-या क्रांतीने वीज व उत्पादन, तिसरी क्रांती संगणक व इंटरनेटची होती आता चौथ्या क्रांतीच्या दिशेने आपली वाटचाल असून ती कृत्रीम बुध्दीमत्तेची आहे.तंत्रज्ञान नवीन संधी निर्माण करेल....तंत्रज्ञान काम नष्ट करत नाही, ते प्रथम बदलते आणि मग नवीन संधी निर्माण करते. पहिल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर ब्रिटनमध्ये रोजगार पाचपट वाढला. दुसऱ्या क्रांतीत उद्योग, व्यवस्थापन आणि दळणवळण वाढले. लाखो लोकांना नवी कामे मिळाली. तिसऱ्या डिजिटल युगाने लाखो नव्या नोकऱ्या, स्टार्टअप्स आणि उद्योग निर्माण केले. मोबाइल क्रांतीतही तसेच झाले, कामे संपली नाहीत, उलट अब्जावधी संधी निर्माण झाल्या. १९९१ ते २०२४ दरम्यान भारतात 230 दशलक्षांहून अधिक गैर-कृषी नोकऱ्या वाढल्या, त्यातील बहुतेक मोबाइल-डेटा प्रसारानंतर वाढल्या हे विशेष. .फ्लिपकार्ट पारंपरिक किरकोळ व्यापारातून नाही तर मोबाइलच्या माध्यमातून प्रथम भारतातून जन्मली. ओलाकडे स्वताःच्या गाड्या नव्हत्या, पण उपलब्ध संसाधने त्यांनी जोडली. स्विगीने स्वयंपाकघरांना उद्योजक बनवले. पेटीएम आणि फोनपे यांनी किराणा दुकानांना आर्थिक केंद्रांमध्ये रूपांतरित केले. हे सर्व मोबाइलमुळे घडले. मोबाईलच्या माध्यमातून सामान्यांच्या हातात क्षमता पोहोचली म्हणून शक्य झाले.प्रगती गुणाकाराने वाढेल...जेव्हा 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हातात कृत्रीम बुध्दीमत्ता असेल, तेव्हा प्रगती रेषात्मक राहणार नाही, ती अत्यंत वेगाने व गुणाकाराने वाढेल. शेतकरी केवळ शेती करणारा राहणार नाही तर उद्योजक बनेल. हवामान भाकीत, माती विश्लेषण, इनपुट ऑप्टिमायझेशन, बाजारभाव चर्चा, लॉजिस्टिक्स व धोका व्यवस्थापन हे त्याच्या हातात असेल. सऱ्या श्रेणीच्या शहरातील गृहिणी फक्त आवाजावर आधारित आदेश देऊन तिचा ब्रँड जागतिक स्तरावर नेऊ शकेल. उत्पादने एआय डिझाइन करेल, मार्केटिंग चालवेल, पुरवठा साखळी व्यवस्थापित करेल, पेमेंट प्रक्रीया हाताळेल. .भारताच्या 140 कोटी लोकसंख्येने डेटा, सामूहिक बुद्धिमत्ता विदेशी अल्गोरिदमच्या हाती सोपवू नये. कारण एआय आर्थिक सामर्थ्य, माहिती-शक्ती आणि निर्णय क्षमता अभूतपूर्व प्रमाणात केंद्रीत करू शकते. खरा धोका मशीन मानवासारखे विचार करतील, यापेक्षा मानव मशीनकडे विचार सोपवतील यात आहे. आज अमेरिका व चीन एआय स्पर्धा करत आहे. हा फक्त उद्योग नव्हे, साम्राज्यनिर्मितीचा सामना आहे.सेमीकंडक्टर्स धोरणात्मक संपत्ती असून डेटा सेंटर्स राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आहेत. फाउंडेशनल मॉडेल्स प्रभावाची साधने आहेत.भारतात म्हणून एआय स्वदेशी निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्वतःचे मॉडेल्स, स्वतःचे डेटा सेंटर्स, स्वतःची बुद्धिमत्ता परिसंस्था असणे आवश्यक आहे. अन्यथा परदेशाच्या हातात भारतीय प्रक्रीया सोपविली जाईल. असे झाले तर एआय प्रभुत्व भविष्यातील संपत्ती, सत्ता आणि स्वातंत्र्याचा मुख्य आधार ठरेल. मुळे एआय तंत्रज्ञानाकडे सोयीसुविधा म्हणून नव्हे तर राष्ट्रीय सामर्थ्य म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. लवकरच खरेदी, बांधकाम, ऑपरेशन, मेंटेनेन्स, ग्राहक सेवा — AI बदलून टाकेल. आणि हे सिस्टीम्स तयार करणारे तज्ज्ञ भवतालातील विद्यार्थ्यांमधून तयार होतील..या प्रसंगी अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांनीही मनोगत व्यक्त करत अदानी यांचे स्वागत केले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही अदानी यांनी बारामतीच्या या केंद्रासाठी सहकार्य दिल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. अँड. ए.व्ही. प्रभुणे यांनी प्रास्ताविक केले तर प्राचार्य डॉ. सुधीर लांडे यांनी माहिती दिली.