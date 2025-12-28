Gautam Adani : शरद पवार हे माझे गुरु अन् मार्गदर्शक; गौतम अदानी यांचे गौरवोदगार

बारामती, ता. 28 : माझे मेंटॉर...या शब्दात अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी रविवारी (ता. 28) बारामतीतील कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणाचा प्रारंभ केल्यानंतर सभागृहात टाळयांचा कडकडाट झाला. आपले मार्गदर्शक व गुरु या शब्दात अदानी यांनी शरद पवार यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त केला. .देशातील सर्वात अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणा-या विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचे उदघाटन रविवारी (ता. 28) गौतम अदानी व अदानी फाऊंडेशनच्याप्रमुख प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते..Sharad Pawar : मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही साथ देऊ; ओबीसी-मराठा समाजाबाबत काय म्हणाले शरद पवार?.आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणाची सुरवातच त्यांनी शरद पवार यांचा मार्गदर्शक (मेंटॉर) असा उल्लेख करत केली. भाषणाच्या प्रारंभी शरद पवार यांच्या विषयी त्यांनी गौरवोदगार काढले. अदानी म्हणाले, जगात काही जागा अशा असतात की ज्या नकाशावर एक बिंदू नसतात ते प्रगती, परिवर्तन व अशक्य कोटीतील कार्य प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीची जागा म्हणून ओळखले जातात, बारामतीही त्या पैकी एक आहे. परिवर्तनाचे एक प्रतिक म्हणून बारामतीकडे पाहिले जाते. एक नेतृत्व अविश्वसनीय विकास कसा साध्य करु शकतो याचे उदाहरण म्हणून शरद पवार यांच्या कामाकडे पाहिले जाते..बारामतीला अनेकदा भेट दिल्यानंतर मला ठामपणे म्हणावेसे वाटते की पवार साहेबांनी येथे केलेले कार्य केवळ स्थानिक विकासापुरते मर्यादित नाही. शेतीत सुधारणा, सहकाराची उभारणी, उद्योजकतेला चालना, शैक्षणिक संस्था निर्माण, उद्योग धोरणांची मांडणी — आणि हे सर्व एकात्मिक पद्धतीने करत त्यांनी बारामतीला भारतासाठी अभ्यासाते एक दिशादर्शक पुस्तक बनवले आहे..Sharad Pawar : महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी जातीपातीचे राजकारण थांबवावे: शरद पवार.कृषीमंत्री असताना त्यांनी तयार केलेले कृषी धोरण, अन्नसुरक्षा कायदा, सहकारी संस्थांचा विकास आणि ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. परिवर्तन व स्थिरता असा दोन्ही गोष्टींची या देशाला जेव्हा गरज होती तेव्हा शरद पवार खंबीरपणे उभे राहिले. केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व पक्षीय स्तरावरदेखील काम करताना त्यांच्यासारखा राष्ट्रीय हिताचे धोरण राबविणारा नेता क्वचितच पाहायला मिळतो. शेतकरी जेव्हा सुखी असतो तेव्हाच बाजारपेठ स्थिर असते हे त्यांनी दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.