Gautam Adani : शरद पवार हे माझे गुरु अन् मार्गदर्शक; गौतम अदानी यांचे गौरवोदगार

Gautam Adani Praises Sharad Pawar : विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचे उदघाटन रविवारी (ता. 28) गौतम अदानी व अदानी फाऊंडेशनच्याप्रमुख प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
बारामती, ता. 28 : माझे मेंटॉर...या शब्दात अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी रविवारी (ता. 28) बारामतीतील कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणाचा प्रारंभ केल्यानंतर सभागृहात टाळयांचा कडकडाट झाला. आपले मार्गदर्शक व गुरु या शब्दात अदानी यांनी शरद पवार यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त केला.

