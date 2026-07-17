Pune: गायमुखवाडी येथे भीषण अपघात; रुग्णाला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्स चालकाचा मृत्यू

पराग जगतापओतूर: जुन्नर तालुक्यातील गायमुखवाडी येथे शुक्रवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात रुग्णाला उपचारासाठी आळेफाटा येथे घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्सच्या चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..ओतूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुणाल तुकाराम डुंबरे (वय ३१, रा. डुंबरवाडी, ता. जुन्नर) हे ॲम्बुलन्स (एमएच १४ एलबी ४३२९) चालवत खामुंडी येथील अपघातातील जखमी रुग्णाला आळेफाटा येथे उपचारासाठी घेऊन जात होते. रात्री सुमारे १२.३० वाजण्याच्या सुमारास गायमुखवाडी गावच्या हद्दीतील स्पीड ब्रेकरजवळ समोरून येणाऱ्या पिकअप (एमएच २४ बीडब्ल्यू २०९२) ने ॲम्बुलन्सला जोरदार धडक दिली..Gopichand Padalkar: 'राष्ट्रवादी येणार की नाही, निर्णय वरिष्ठांचा'; एनडीए चर्चांवर गोपीचंद पडळकरांचे वक्तव्य, राजकीय चर्चांना उधाण.या अपघातात ॲम्बुलन्स चालक कुणाल डुंबरे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना उपचारासाठी नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात ॲम्बुलन्सचेही मोठे नुकसान झाले..याप्रकरणी शेखर तुकाराम डुंबरे (वय ३५, रा. डुंबरवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ओतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पिकअप चालक नीलकंठ फुलचंद गव्हाणे (रा. शिराळा, जि. लातूर) याच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Aggregator Policy: ओला, उबरसाठी नियमांची चौकट, महाराष्ट्राचे नवे अॅग्रीगेटर धोरण लागू; परिवहनमंत्र्यांची माहिती .घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातातील वाहने रस्त्याच्या बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. पोलिसांनी पिकअप चालकाला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे. पुढील तपास ओतूर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.