जीसीसीटीबीसी परीक्षेत कोमल गोसावीचे यश
अकलूज, ता. १३ : जीसीसी-टीबीसी परीक्षेत कोमल गोसावी हिने ९९ टक्के गुण मिळवून सोलापूर जिल्ह्यात द्वितीय व माळशिरस तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला. मल्हार कुदळे याने द्वितीय, तर निर्जरा माने हिने तृतीय क्रमांक मिळविला. तसेच अंध विद्यार्थी जिब्रान तांबोळी याने ९५ टक्के गुण मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने जानेवारी २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या शासकीय जीसीसी-टीबीसी परीक्षेचा निकाल नुकताच ऑनलाइन जाहीर झाला. या परीक्षेमध्ये भक्ती कॉम्प्युटर टायपिंग इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी नेत्रदीपक यश संपादन केले.
यामध्ये कोमल गोसावी हिने इंग्रजी ३० शब्द प्रति मिनिट या विषयात ९९ टक्के गुण मिळवत जिल्ह्यात द्वितीय, तर तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला. मल्हार कुदळे याने इंग्रजी ३० स्पीडमध्ये ९८ टक्के गुण मिळवत तालुक्यात द्वितीय, तर निर्जरा रमेश माने हिने याच विषयात ९७ टक्के गुण मिळवत तृतीय क्रमांक मिळविला.
या परीक्षेत संपूर्णतः अंध विद्यार्थी जिब्रान जावेद तांबोळी याने इंग्रजी ३० स्पीड विषयात ९५ टक्के व इंग्रजी ४० स्पीड विषयात ८६ टक्के गुण मिळवत विशेष उल्लेखनीय यश संपादन केले. परीक्षेमध्ये त्यास वाचनकर्ता म्हणून प्रतीक होनमाने याचे विशेष सहकार्य लाभले. भक्ती संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी यशाची उज्ज्वल परंपरा कायम राखत घवघवीत यश संपादन केले आहे.