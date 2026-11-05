जैन मुनि प्रवचन

चूक दाखवताना शब्दांचा गोडवा जपा
एखाद्याची चूक दाखवताना शब्द कटू असण्यापेक्षा त्यात गोडवा असणे महत्त्वाचे आहे. आपले बोलणे समोरच्याला सहज स्वीकारता यावे, त्याचे मन दुखावले जाऊ नये आणि आपल्याला पाहून लोकांनी रस्ता बदलू नये, यासाठी बोलण्याचे भान जपले पाहिजे, असे प्रतिपादन परमपूज्य अक्षयश्रीजी महाराज यांनी केले. कोणाशी, कधी, कुठे, किती आणि कसे बोलावे, हे समजून घेतले पाहिजे. समोरची व्यक्ती समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत नसेल, तर तिला वारंवार उपदेश करून वेळ वाया घालवू नका. आपले बोलणे अमृतासमान असावे. त्याचा गोडवा केवळ ओठांवर नव्हे, तर हृदयातही असावा. कोणाचीही चूक गोड शब्दांत समजावून सांगा. आपले बोलणे लोकांना ऐकावेसे वाटेल, अशा पद्धतीने व्यक्त व्हा, असे आवाहन त्यांनी केले.
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सत्साहित्याच्या वाचनातून मनाची शुद्धता होते
घर, दुकान आणि शरीराची स्वच्छता राखण्यासाठी माणूस प्रयत्न करतो; मात्र क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आणि मोह या विकारांनी मळलेले मन स्वच्छ करण्याकडे दुर्लक्ष करतो. बाह्य रूपापेक्षा अंतर्मनातील विचार बदलणे महत्त्वाचे आहे. सत्साहित्याचे वाचन, चिंतन आणि मनन यातूनच मनाची मलिनता दूर होऊन शुभ विचारांची जोपासना होते, असे प्रतिपादन मुनिश्री प्रशांतरत्न विजय यांनी केले. आध्यात्मिक साहित्याच्या वाचनाने अशुभ विचार आणि विनाशकारी भावना कमी होऊन मन पवित्र बनते. त्यामुळे सत्साहित्याला मित्र बनवून मन शुद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, श्री आदिश्वर जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघातर्फे ६ नोव्हेंबरपासून मुलांसाठी विशेष उपधान-अठ्ठाइयां तपाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ट्रस्ट मंडळ, लाभार्थी परिवार आणि श्री संघाच्या सदस्यांकडून तयारी सुरू आहे.
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