Madhuri Misal : महिला वारकऱ्यांसाठी जर्मन हँगर चेंजिंग रूम; न मिळालेले दिंडी अनुदानही देणार

आळंदी - गतवर्षी आषाढी वारी पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांच्या दिंड्यांना वीस हजार रुपये सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान बहुतांश दिंड्यांना मिळाले नाही. याबत देवस्थानांनी यादी तयार करून दिली तर संबंधित दिंड्यांना नियमानुसार अनुदान पोहोच केले जाईल. याचबरोबर संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील महिला वारकऱ्यांसाठी कपडे बदलण्यासाठी चेंजिंग रूम जर्मन हँगरच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. याबत सकारात्मक प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला जाईल, असे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे विधान भवन येथे झालेल्या बैठकीत वारकऱ्यांना दिले..वारकरी महामंडळ कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आज नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली.आगामी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा व पालखी महामार्गावरील वारकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..या बैठकीसाठी विभागीय आयुक्त शितल तेली, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर विश्वस्त ॲड. माधवी निगडे, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहित पवार, देहू देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त विक्रम सिंह महाराज मोरे आणि पालखी सोहळा प्रमुख उमेश महाराज मोरे यांची उपस्थिती होती..दरम्यान यापुढे बोलताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले, मागील वर्षी सरकारतर्फे दिंड्यांना दिले जाणारे अनुदान बहुतांश दिंड्यांना मिळाले नाही, अशी मागणी देहू देवस्थानकडून करण्यात आली. दरम्यान याबत देवस्थानांनी ज्या दिंड्यांना अनुदान मिळाले नाही त्यांची यादी दिल्यास संबंधित दिंड्यांना शासनाकडून अनुदान पोहोच देण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्याचबरोबर वारीमध्ये चालताना महिलांसाठी कपडे बदलण्यासाठी चेंजिंग रूम आणि स्वच्छ शौचालयाची व्यवस्था केली जाईल..वारीमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे पालखी तळाच्या आसपास एक किलोमीटरच्या परिसरामध्ये महिलांना स्नानासाठी आणि कपडे बदलण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या जर्मन हँगरचे पार्टिशन तयार करून ही चेंजिंग रूमची व्यवस्था केली जाईल. त्याचबरोबर वारीमध्ये चालताना अपघात झाल्यास मृत्यू पावलेल्या वारकऱ्याला अपघाती विमा मिळू शकतो, मात्र हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू पावलेल्या वारकऱ्याला विमा मिळण्यास अडचणी येतात. यासाठीही सरकारने विना अडथळा विमा मिळण्यासाठी मदत केली जाईल..यावेळी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या सदस्या ॲड. माधवीताई निगडे आणि ऍडव्होकेट रोहिणी पवार यांनी महिला वारकऱ्यांच्या सोयी-सुविधांचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.या निर्णयामुळे पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या हजारो महिला वारकऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ व सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यांच्या आरोग्य, स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच महिला भाविकांना प्रवासादरम्यान आवश्यक गोपनीयता आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या सदस्या ॲड. माधवी निगडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.