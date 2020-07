प्रशिक्षण, नोकरी अन्‌ मिळवा १० हजारही

पुणे - चौथीपर्यंतच शिक्षण झाले आहे.... नोकरी पाहिजे.... काळजी करू नका, उचला फोन आणि फिरवा नंबर.... दोन महिने प्रशिक्षणही मिळेल आणि मुख्य म्हणजे राहण्याची आणि जेवणाचीही सुविधा चक्क मोफत उपलब्ध होणार आहे. अन्‌ त्या काळात स्टायपेंड म्हणून दरमहा १० हजार रुपये मिळणार आहेत. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही युवकांना क्रेडाई पुणे मेट्रोकडून ही संधी उपलब्ध झाली आहे. कोरोनाच्या आपत्तीच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. काहींचे रोजगार बसले आहेत. या काळातच परप्रांतीय कुशल मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगार युवकांना नोकरीची संधी चालून आली आहे. अट इतकीच आहे की, किमान चौथीपर्यंत शिक्षण झाले पाहिजे अन वयाची १८ वर्षे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेच्या पुणे मेट्रो कार्यालयाने यासाठी कुशल या उपक्रमांतर्गत पुढाकार घेतला आहे. इच्छुक युवकांना बारबेंडिंग टेक्‍निशियन आणि शटरिंगचे दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण पुण्यात दिले जाणार आहे. बाहेरगावच्या युवकांची राहण्याची, चहा- नाष्टा, दोन्ही वेळचे जेवण क्रेडाई पुरविणार आहे. प्रशिक्षण काळात त्यांना दरमहा १० हजार रुपये स्टायपेंडही दिला जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना दरमहा किमान १२ ते १५ हजार रुपये पगाराची नोकरीही क्रेडाई मिळवून देणार आहे. एक वर्षांनंतर युवकांना त्यांच्या कौशल्यानुसार दरमहा १५ ते १८ हजार रुपये पगार मिळू शकतो, अशी माहिती क्रेडाईतर्फे देण्यात आली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्लंबिंग किंवा इलेट्रिकचा डिप्लोमा झालेल्या युवकांनाही चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची ही संधी मिळणार आहे. क्रेडाईने या पूर्वी गवंडीकाम, टाईलिंग, प्लंबिंग, पेंटिंग, सुतार आदींचे प्रशिक्षण युवकांना दिले आहे, असे क्रेडाईकडून सांगण्यात आले. आता बांधकामे सुरू झाली आहेत. परंतु, कामगारांची टंचाई भासत असल्यामुळे हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या बाबत अधिक तपशील हवा असल्यास संबंधित युवकांनी मयांक ८३९०९०२५०० किंवा भावेश ९७६७६४५५८९ यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन क्रेडाईने केले आहे. जिल्हाबंदी सध्या असली तरी नगर, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आदी कोणत्याही जिल्ह्यांतून २० युवकांचा गट झाल्यास त्यांना पुण्यात आणण्याची व्यवस्था क्रेडाई करणार आहे. कायम रोजगाराची चांगली संधी

क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या कुशल उपक्रमाचे प्रमुख जे. पी. श्रॉफ म्हणाले, ‘‘बांधकाम क्षेत्र विस्तारत असल्यामुळे येथे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. प्रशिक्षण काळात स्टायपेंड, राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था असल्यामुळे युवकांना सोयीचे होऊ शकते. प्रशिक्षणानंतर चांगल्या प्रकारचा रोजगार मिळत असल्यामुळे या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

