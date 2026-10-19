गेवराईत ज्वारी साडेचार हजाराच्या पुढेच!

गेवराईत रब्बी ज्वारी
साडेचार हजारांच्या पुढे
संतोष मुंढे ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
गेवराई, जि. बीड : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गत आठवडाभरात रब्बी ज्वारीची सुमारे ४८४ क्विंटल आवक झाली. या ज्वारीला सरासरी ४७५० ते ५४८८ रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीच्या वतीने देण्यात आली.
गेवराई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रब्बी ज्वारीची ३३ ते १४३ क्विंटल दरम्यान आवक झाली. ज्वारीचा कमीत कमी दर ३५०० तर जास्तीत जास्त दर ६३२६ रुपये प्रति क्विंटल राहिला. गेवराई बाजार समितीमध्ये बाजरीची २६५ क्विंटल आवक झाली. १२ ते ९८ क्विंटल दरम्यान कमी अधिक प्रमाणात आवक झालेल्या बाजरीला सरासरी २६०० ते ३००३ रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान दर मिळाला. बाजरीचे कमीत कमी दर २२७० रुपये तर जास्तीत जास्त दर ३१७० रुपये प्रति क्विंटल राहिला. मुगाची एकूण आवक ५१ क्विंटल आवक झाली. २ ते १२ क्विंटल दरम्यान कमी अधिक प्रमाणात आवक झालेल्या मुगाला सरासरी ७५०० ते १०००० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान दर मिळाला. पांढऱ्या तुरीची एकूण आवक ५७ क्विंटल झाली. ३ ते २० क्विंटल दरम्यान कमी अधिक प्रमाणात आवक झालेल्या पांढऱ्या तुरीला सरासरी ९८६२ ते १०५५७ रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान दर मिळाला.
आठवड्यात केवळ दोन वेळा उडीदाची २ क्विंटल आवक झाली. या उडीदाला सरासरी ९००० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. एक वेळा एक क्विंटल आवक झालेल्या मकाला २४०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीच्या वतीने देण्यात आली.
सोयाबीनचे सरासरी ६३०० च्या पुढे
गेवराई बाजार समितीमध्ये गत आठवडाभरात सोयाबीनची ११०३ क्विंटल आवक झाली. ११९ ते २९६ क्विंटल दरम्यान कमी अधिक प्रमाणात मिळून आवक झालेल्या या सोयाबीनला सरासरी ६३५७ ते ७११५ रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान दर मिळाला.
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