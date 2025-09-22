पुणे

Navratri Festival 2025: आदिशक्तीचा आजपासून जागर; घटस्थापनेची जय्यत तयारी, बाजारपेठा गर्दीने फुलल्या

Ghatasthapana 2025: अश्विन शुद्ध प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर सोमवारपासून (ता. २२) शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होत आहे. घटस्थापनेने नवरात्राच्या मंगल पर्वाला प्रारंभ होणार असून सर्वत्र आदिशक्तीचा जागर होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
