Navratri Festival 2025: आदिशक्तीचा आजपासून जागर; घटस्थापनेची जय्यत तयारी, बाजारपेठा गर्दीने फुलल्या

पुणे : अश्विन शुद्ध प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर सोमवारपासून (ता. २२) शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होत आहे. घटस्थापनेने नवरात्राच्या मंगल पर्वाला प्रारंभ होणार असून सर्वत्र आदिशक्तीचा जागर होणार आहे. .सोमवारी ब्राह्म मुहूर्तापासून म्हणजे पहाटे साडेचारपासून दुपारी दोनपर्यंत घटस्थापनेसाठी मुहूर्त आहे. यावर्षी तृतीया तिथीची वृद्धी झाल्याने नवरात्र दहा दिवसांचे आहे..शारदीय नवरात्रोत्सवासाठी शहरातील देवीच्या मंदिरांमध्ये तयारीला वेग आला आहे. उत्सवातील दहाही दिवस मंदिराच्या परिसरात विविध धार्मिक उपक्रमांसह सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यासाठी उत्सव मंडप उभे करण्यात आले आहेत. .या कार्यक्रमांमध्ये वेदपठण, ब्रह्मसूक्त-देवीसूक्त पठण, भजन- कीर्तन, प्रवचने, भोंडला, विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान, कन्यापूजन आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. भाविकांसाठी अभिषेक आणि आरतीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, भाविकांच्या सुरक्षेसाठी मंदिर प्रशासनाने तयारी केली आहे. सोमवारी घटस्थापना झाल्यानंतर मंदिरे भाविकांच्या दर्शनासाठी खुली राहणार आहेत..ग्रामदेवता श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर, भवानी पेठ येथील भवानी माता मंदिर, श्री काळी जोगेश्वरी मंदिर, श्री चतुःशृंगी मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, तळजाई टेकडीवरील तळजाई माता देवस्थान आदी मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवाची तयारी करण्यात आली आहे. रंगरंगोटी आणि विद्युत रोषणाईने या मंदिरांची सजावट करण्यात आली आहे..Navratra Utsav : श्री जगदंबा मातेच्या नवत्रोत्सवाची जय्यत तयारी... दीड हजारावर महिला घटी बसणार....शारदीय नवरात्रोत्सवात घरोघरी घटस्थापना केली जाते. त्याच्या तयारीलाही वेग आला आहे. रविवारी सुटी असल्याने उत्सवासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची गर्दी झाली होती. घट, परडी, माती, सप्तधान्ये, पूजेचे साहित्य आदी साहित्याची खरेदी केली जात होती. तसेच, फुलांनाही मोठी मागणी होती.