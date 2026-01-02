‘ओळख’ पटविणाऱ्या यंत्रामुळे वाद
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २ : राजधानी दिल्लीलगतच्या गाझियाबादमध्ये यंत्राच्या साह्याने घुसखोरी केलेल्या विदेशी नागरिकांची ओळख पटविण्याच्या उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कथित मोहिमेवरुन वाद निर्मााण झाला आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्लीच्या सीमेवरील गाझियाबादच्या कौशांबी भागात एका वस्तीत विदेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी या कथित यंत्राचा वापर करण्यात आला. संशयित घुसखोरांच्या पाठीवर यंत्र ठेवल्यावर त्याच्या मूळ देशाची माहिती मिळत असल्याचे पोलिस सांगत असल्याचा २३ डिसेंबरचा व्हिडिओ समोर आल्यामुळे या वादाला तोंड फुटले. या व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीच्या पाठीवर यंत्र ठेवल्यानंतर तो बांगलादेशी असल्याचे दाखवत असल्याचे पोलिस अधिकारी म्हणताना दिसत आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती हा दावा नाकारून आपण बिहारच्या अरारियाचे रहिवासी असल्याचे पोलिसांना सांगत आहे.
‘यंत्राच्या साह्याने नागरिकत्व शोधून काढण्याची ही खूपच आधुनिक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवकल्पना आहे. संबंधित व्हिडिओमध्ये पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या शीघ्र कृती दलाचे जवान आहेत. येत्या तीन आठवड्यांमध्ये आम्ही संसदेत या यंत्राबाबत चर्चा करू किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा,’ अशी खोचक प्रतिक्रिया तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार साकेत गोखले यांनी दिली आहे. ‘विदेशी नागरिक शोधून काढणारे कोणतेही यंत्र अस्तित्वात नाही. संशयित विदेशी नागरिकांना आपली खरी ओळख सांगणे भाग पडावे म्हणून अशा यंत्राची भीती दाखवली गेली. त्यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही’, अशी सारवासारव कौशांबीचे पोलिस अधिकारी अजय शर्मा यांनी केली आहे. मात्र शर्मा यांच्या या उचापतीची गंभीरपणे दखल घेऊन झालेल्या घटनेची चौकशी करण्याचे लखनौहून आदेश देण्यात आले आहेत.
