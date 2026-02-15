घेरडी गटावर आघाडीचा झेंडा; तिन्ही जागांवर मोठ्या फरकाने विजय

लोगो : घेरडी जि.प. गट
SGW26B09285
संगीता मोटे
SGW26B09284
काजल काशीद
SGW26B09283
अशोक चोरमुले
गट अन् गणांतील सर्व जागांवर आघाडीचा झेंडा
राजकीय रस्सीखेचनंतर निकाल स्पष्ट; ‘दोन मोटे’ संघर्षात शेकापच्या संगीता मोटे विजयी
दत्तात्रय खंडागळे : सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. १५ : तालुक्यातील घेरडी गट व संबंधित गणांतील निवडणुकीत आघाडीने तिन्ही जागांवर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. उमेदवारीच्या वाटपापासूनच या गटात मोठी राजकीय चुरस निर्माण झाली होती. मात्र निकाल लागल्यानंतर आघाडीची ताकद स्पष्ट झाली.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) राखीव असलेल्या घेरडी गटाची जागा आघाडीत शेतकरी कामगार पक्षाकडे आली होती. त्यामुळे माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे- पाटील गटाचे अनिल मोटे यांच्यासमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले. शेकापकडून सोमा मोटे यांच्या पत्नी संगीता मोटे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. महायुतीकडून भाजपच्या आरती बुरुंगले मैदानात उतरल्या; मात्र सर्वाधिक लक्ष वेधले ते अनिल मोटे यांच्या पत्नी शुभांगी मोटे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरल्याने. त्यामुळे ‘दोन मोटे’ यांच्यात थेट रस्सीखेच होणार, अशी चर्चा रंगली होती. या संघर्षात शेकापच्या संगीता मोटे यांनी विजय नोंदवत घेरडी गटावर शेकापचा झेंडा फडकावला.
निकालात संगीता मोटे यांनी १३ हजार ६६६ मते मिळवत ६ हजार ४६८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. शुभांगी मोटे यांना ७ हजार १९८ मते मिळाली, तर आरती बुरुंगले यांना ३ हजार ४४३ मतांवर समाधान मानावे लागले. शेकाप कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि साळुंखे- पाटील गटाचा मिळालेला पाठिंबा यामुळे आघाडीला मोठे यश मिळाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
सोनंद गण सर्वसाधारण महिला राखीव होता. आघाडीकडून संभाव्य सभापतिपदाच्या उमेदवार म्हणून काजल काशीद यांचे नाव चर्चेत होते. महायुतीकडून शिवसेनेच्या सुषमा काशीद रिंगणात होत्या, तर वर्षा गवंड यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरल्याने गणात रस्सीखेच निर्माण झाली. निकालात काजल काशीद यांनी ५ हजार ७३४ मते मिळवत ३ हजार १६९ मतांनी विजय संपादन केला. वर्षा गवंड (२,५६५ मते) यांनी दुसरे स्थान पटकावले, तर सुषमा काशीद (१,६६३ मते) तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या. अपेक्षेप्रमाणे आघाडीने हा गणही आपल्या ताब्यात ठेवला.
घेरडी गण सर्वसाधारण असल्याने येथे तिरंगी लढत रंगली. आघाडीकडून अशोक चोरमुले यांनी ५ हजार ९७९ मते मिळवत विजय मिळवला. भाजपचे नवनाथ भोसले यांना ३ हजार ५९९ मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे श्रीनिवास खरे यांनी ३ हजार ५९६ मते मिळवत लक्षणीय कामगिरी केली. तिरंगी लढतीचा थेट फायदा चोरमुले यांना झाला आणि ते २ हजार ३८० मतांनी विजयी झाले.
आघाडीचे वर्चस्व कायम
घेरडी गटासह सोनंद व घेरडी या दोन्ही गणांमध्ये आघाडीने विजय मिळवल्याने स्थानिक राजकारणात आघाडीचे वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे. उमेदवारीच्या टप्प्यावर निर्माण झालेली अंतर्गत चुरस, संभाव्य बंडखोरी आणि तिरंगी लढतीची शक्यता यावर आघाडीने प्रभावी संघटनबांधणी व एकजूट दाखवत मात केली, असे चित्र निकालानंतर स्पष्ट झाले.
