पुणे

घेरडी येथे ४.१७ लाखांचा सव्वाआठ किलो गांजा जप्त; एकास अटक

घेरडी येथे ४.१७ लाखांचा सव्वाआठ किलो गांजा जप्त; एकास अटक
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घेरडी येथे ४.१७ लाखांचा
गांजा जप्त; एकास अटक

सांगोला, ता. २२ : स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घेरडी येथील दिवाणवस्ती परिसरात कारवाई करून ४ लाख १७ हजार १०० रुपये किमतीचा ८ किलो ३४२ ग्रॅम गांजा जप्त केला. या प्रकरणी एका शेतकऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घेरडी येथील दिवाणवस्ती शाळेजवळील शेतात गांजाची झाडे लागवड केल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार रविवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास छापा टाकण्यात आला. यावेळी बाजीराव संपत यमगर (वय ५०, रा. दिवाणवस्ती, घेरडी, ता. सांगोला) यांच्या शेतातील ज्वारी पिकालगत तीन गांजाची झाडे आढळून आली.
कारवाईदरम्यान ६ किलो ३५७ ग्रॅम वजनाचा गांजा तसेच झाडाखाली ठेवलेला १ किलो ९८५ ग्रॅम वजनाचा गांजा असा एकूण ८ किलो ३४२ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची अंदाजे किंमत ४ लाख १७ हजार १०० रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक नारायण रामचंद्र गोलेकर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून सांगोला ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची नोंद पीएसआय कांबळे यांनी केली असून पुढील तपास ग्रेड पोलिस उपनिरीक्षक राऊत करीत आहेत.

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