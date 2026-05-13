पुणे

दारूसाठी पैसे न दिल्याने घोडेगावात एकाचा खून

घोडेगाव, ता. १३ : दारू पिण्यासाठी पैसे देण्यास नकार दिल्याने ५७ वर्षीय व्यक्तीची मारहाण करून हत्या करणाऱ्या आरोपीला घोडेगाव पोलिसांनी तातडीने अटक केली. तर न्यायालयाने आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
महेंद्र सुभाष शिंदे (रा. वडारगल्ली, घोडेगाव) असे कोठडी सुनावलेल्याचे तर राजेंद्र रघुनाथ सहाणे असे मृताचे नाव आहे. घोडेगाव येथील देशी दारू दुकानाच्या गेटजवळ मंगळवारी (ता. १२) सकाळी सहाणे बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते, त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, शवविच्छेदन अहवाल, साक्षीदारांच्या माहितीवरून एका व्यक्तीने मारहाण केल्यामुळे सहाणे यांचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. या अनुषंगाने आरोपीचा शोध घेण्यासाठी घोडेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व अंमलदार यांचे वेगवेगळी पथके तयार करून संशयित महेंद्र शिंदेला ताब्यात घेतले त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने मारहाण करून ठार मारल्याचे कबूल केले.
आरोपीवर यापूर्वीही गंभीर गुन्हे दाखल असून पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार पुढील तपास करत आहेत.

