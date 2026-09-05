Ghodegaon Ganeshotsav News: घोडेगावात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी डीजे व लेझर लाईटला बंदी; नियमभंगावर कडक कारवाईचा इशारा

घोडेगाव : पर्यावरण पूरक गणपती उत्सव साजरा करा. कायदा सुव्यवस्थेचे पालन करून पार पाडण्यासाठी घोडेगाव पोलिस ठाणे परिसरात डीजे आणि घातक लेझर लाईटच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून डीजे वाजविल्यास किंवा लेझर लाईट लावल्यास संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी दिला आहे..घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील पोलिस ठाण्यात आयोजित गणेश मंडळाच्या आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. उत्सवाचा आनंद घेताना कोणाच्याही आरोग्याला व सुरक्षेला बाधा पोहोचणार नाही, याची दक्षता सर्वांनी घेतली पाहिजे. डीजेच्या कर्कश आवाजामुळे वृध्द, लहान मुले आणि रूग्णांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच लेझर लाईटमुळे दृष्टीस कायमाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींवर पोलिस प्रशासनाकडून बंदी लादण्यात आली आहे. डीजे ऐवजी आपल्या संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या ढोल - ताशा, झांज आणि इतर पारंपरिक वादयांचा वापर करावा. यामुळे सणाचा मूळ आंनद जपता येईल आणि कायदा -सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही. डीजे विरहित पारंपरिक वाद्यात गणेशोत्सव साजरा करावा असे आवाहन त्यांनी मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना केले..नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि पोलिस कायदयान्वये गुन्हे दाखल केले जातील. यासाठी सर्व गणेश मंडळांनी व नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे .उत्सव निर्विघ्न आणि शांततेत पार पाडावा. शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून विशेष बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार असून सर्वांनी नियमांचे पालक करून प्रशासनाला सहकार्य करून हा उत्सव पर्यावरणपूरक, सुरक्षित आणि सुरक्षित वातावरणात साजरा करावा, असे आवाहन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.