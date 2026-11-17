घोडेगाव : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी आणि अन्य न्याय्य मागण्यांसाठी घोडेगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील सर्व कर्मचारी आजपासून ( १७ नोव्हेंबर) राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. आज सकाळी १० वाजेपासून न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्ववारासमोर कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचे हत्यार उपसत जोरदार निदर्शने केली, ज्यामुळे न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे..हक्काच्या मागणीसाठी एकजुटीने एल्गारमहाराष्ट्र राज्य समस्त न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ आणि पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार घोडेगाव येथील न्यायालयातील सर्व संवर्गातील कर्मचारी या संपात उतरले आहेत. यामध्ये प्रबंधक, अधीक्षक, साहाय्यक अधीक्षक, नाझर, लघूलेखक, लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, कोर्ट कीपर, झेरॉक्स ऑपरेटर, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई व सफाईगार या सर्व घटकांचा सहभाग आहे. कर्मचाऱ्यांना ऊन व पावसापासून संरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयाच्या प्रवेशद्ववाराबाहेर तात्पुरता मंडप उभारून ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे..कर्मचाऱ्यांच्या या बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला असून, दूरदूरवरून येणाऱ्या पक्षकारांची व नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर घोडेगाव वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय आर्वीकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आवाहन केले आहे की"न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकरांना वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी आणि प्रलंबित दाव्यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी हा संप तातडीने मिटणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने विलंब न लावता त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.