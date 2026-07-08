पुणे

Ghodegaon flood : घोडेगाव परिसरात भीमाशंकर रस्ता बंद, घोडनदीच्या पुरामुळे स्मशानभूमी व हरिश्चंद्र महादेव मंदिर पाण्यात

घोडेगाव-भीमाशंकर मार्ग बंद, घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे मंदिर, स्मशानभूमी पाण्याखाली; वाहतूक ठप्प, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Floodwaters damaged farmland, cremation grounds and cash crops across several villages in Ambegaon taluka.

Floodwaters damaged farmland, cremation grounds and cash crops across several villages in Ambegaon taluka.

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : घोडेगाव भीमाशंकर हा रस्ता वाहतुकीस धोकादायक असल्यामुळे पहाटे सहा वाजल्यापासून बंद करण्यात आला होता. तसेच घोडेगाव वरून जुन्नरला जाणारा रस्ता सकाळी दहा वाजता खुला करण्यात आला.

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