Lok Adalat Settlement: घोडेगाव लोकन्यायालयात १,२५४ खटल्यांमध्ये तडजोड; एक कोटी तीन लाखांची वसुली, दशकांपासून प्रलंबित प्रकरणांना दिलासा

मंचर : घोडेगाव ( ता.आंबेगाव) येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शनिवारी (ता. १२) आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयास पक्षकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लोकन्यायालयात ठेवण्यात आलेल्या एकूण ९,९९८ फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांपैकी १,२५४ खटले तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. यामध्ये दहा ते वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. तडजोडीतून एक कोटी तीन लाख सहा हजार ८६८ रुपयांची वसुली झाली..लोकन्यायालयाचे उद्घाटन प्रमुख न्यायाधीश स्नेहा पुळूजकर यांच्या उपस्थितीत झाले. सहन्यायाधीश एच. के. आभाळे, घोडेगाव वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय आर्वीकर, ॲड. प्रमोद काळे, ॲड. सागर गावडे, ॲड. प्रतीक्षा काळे, ॲड. हनुमंत पर्वत, ॲड. चेतन उदावंत, ॲड. प्रतीक गोडसे, ॲड. तोसीफ मोमीन, ॲड. शृंगार गाडेकर, ॲड. रोहिणी बडे, ॲड. सिद्धेश पंडित, ॲड. शोभराज लोहट, ॲड. इरफान शेख, ॲड. अकबर मुजावर , ॲड. राहुल कासार आदी उपस्थित होते..न्यायाधीश पुळूजकर व ॲड. आर्वीकर यांनी उपस्थित पक्षकारांना लोकन्यायालयाचे महत्त्व, तडजोडीचे फायदे आणि वेळ व खर्चाची बचत याबाबत मार्गदर्शन केले.लोकन्यायालयाच्या पॅनेलमध्ये प्रमुख न्यायाधीश पुळूजकर, सहन्यायाधीश आभाळे तसेच ॲड. अमर कराळे व ॲड. साधना टाव्हरे यांनी कामकाज पाहिले. बँका, पतसंस्था तसेच भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित चेक प्रकरणांमध्येही पक्षकारांमध्ये समाधानकारक तडजोड घडवून आणण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.