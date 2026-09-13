पुणे

Lok Adalat Settlement: घोडेगाव लोकन्यायालयात १,२५४ खटल्यांमध्ये तडजोड; एक कोटी तीन लाखांची वसुली, दशकांपासून प्रलंबित प्रकरणांना दिलासा

घोडेगाव राष्ट्रीय लोकन्यायालयात ९,९९८ प्रकरणांपैकी १,२५४ खटल्यांचा तडजोडीने निकाल; जुन्या प्रकरणांसह एक कोटी तीन लाख रुपयांची वसुली
1,254 cases settled at Ghodegaon Lok Adalat

1,254 cases settled at Ghodegaon Lok Adalat

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : घोडेगाव ( ता.आंबेगाव) येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शनिवारी (ता. १२) आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयास पक्षकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लोकन्यायालयात ठेवण्यात आलेल्या एकूण ९,९९८ फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांपैकी १,२५४ खटले तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. यामध्ये दहा ते वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. तडजोडीतून एक कोटी तीन लाख सहा हजार ८६८ रुपयांची वसुली झाली.

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