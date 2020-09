वाढती लोकसंख्या आणि रूग्णांमुळे घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालय पडले अपुरे

घोडेगाव (पुणे) : आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव येथील 30 खाटांचे रूग्णालय वाढत्या लोकसंख्या व रूग्णांमुळे अपुरे पडू लागले आहे. येथील खाटांची संख्या वाढावा, आदिवासी भागातील जनतेसाठी उपयोगी पडणारे फिरते आश्रमशाळा पथक वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने गैरसोय होत आहे. या पथकाला नवीन वाहन मिळणे गरजेचे आहे. या सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी कोणी प्रयत्न करणार आहे की नाही? येथील रूग्णालय हे पश्चिम आदिवासी भागासाठी वरदानच आहे. येथे आदिवासी लोकांबरोबरच सर्वसामान्य माणूसही उपचार घेत असतो. या परिसरातील 50 गावांना या रूग्णालयाचा थेट उपयोग होतो. दीड लाख लोक या रूग्णालयावर अवलंबून आहेत. मात्र येथील समस्या सोडविणे गरजेचे बनले आहे. सध्या सर्वसाधारण रूग्णांसाठी फक्त एकच कक्ष अस्तित्वात असून रूग्णालयातील दाखल रूग्णांची संख्या लक्षात घेता कक्ष रूग्णांसाठी अपुरा पड़त आहे. तसेच स्त्री पुरूष रूग्णांसाठी स्वतंत्र कक्ष असणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त नवीन दोन कक्ष बांधणे गरजेचे आहे. या रूग्णालयांतर्गत आदिवासी आश्रमशाळा तपासणी पथक कार्यरत असून सदर पथकासाठी कार्यरत असणारे वैद्यकीय अधिकारी यांची नुकतीच विनंतीनुसार रूग्णालयातून बदली करण्यात आली असून नवीन वैद्यकीय अधिकारी अजूनही मिळाला नाही. त्यामुळे आश्रमशाळा तपासणीच्या कामात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी आश्रमशाळा तपासणी पथकासाठी उपलब्ध असलेले वाहनांचे टायर गुळगुळीत व जीर्ण झाले आहेत. नवीन टायर उपलब्ध होत नसल्याने तपासणीसाठी अडचण निर्माण होत आहे. सदर वाहन 1998 पासून कार्यरत असल्याने त्यांचे स्पेअरपार्ट उपलब्ध होत नाही. यासाठी नवीन वाहन उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. येथील मुख्य इमारत व निवासी इमारत दुरूस्तीसाठी 34.50 लक्ष रूपयांचे अंदाजपत्रक व आराखडे यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु हा निधी इतरत्र कामासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुरूस्ती रखडली आहे. येथील परिसरातील विजेचे दिवे बंद आहेत. ही दोन्ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अजूनही सुरू केलेली नाही. माजी सभापती कैलासबुवा काळे म्हणाले, येथील रूग्णालयात विविध पदांच्या 11 जागा रिक्त आहेत. रूग्णालयाचा परिसर अजूनही सुशोभित करण्यात आला नाही. वैद्यकीय खात्याने याबाबत त्वरित दखल घ्यावी अशी मागणी राज्याचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे. डॉ. प्रतापराव चिंचोलीकर म्हणाले, रूग्णालयातील त्रुटीची माहिती लेखी स्वरूपात वरिष्ठ कार्यालयाकडे दिली आहे. या त्रुटी दुर झाल्यास कामाचा वेग आणि सुविधाही वाढेल.

