Pune: घोडनदीच्या पुराचा फटका! देवगाव-पिंपरखेड पुलाचे कठडे तुटले; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

नवनाथ भेके निरगुडसर: पिंपरखेड व देवगाव(ता.आंबेगाव) या दोन गावांना जोडणारा घोडनदीवर असलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे संरक्षक कठडे पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे तुटून गेले आहे त्यामुळे या पुलावरील वाहतूक धोकादायक बनली आहे तरी संबंधित विभागाने तातडीने संरक्षक कठड्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे..पिंपरखेड व देवगाव या दोन गावांना जोडणारा घोडनदीवर असलेल्या पुलावर नेहमी वाहतुकीची वर्दळ असते.त्याचबरोबर देवगाव या ठिकाणाहून श्रीदत्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंपरखेड या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी शाळेचे विद्यार्थी जात आहेत..Maharashtra ATS Raids : पाकिस्तानी गुंडांशी सोशल मीडिया कनेक्शन! कोल्हापूरच्या 2 तरुणांची 10 तास कसून चौकशी; 'एटीएस'कडून राज्यभरात 112 तरुणांची झाडाझडती.दोन दिवसापूर्वी झालेल्या पावसामुळे घोडनदीला आलेला पूर आणि वडज धरणातून मीना नदीला सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे 2 वर्षापूर्वी बसविण्यात आलेले संरक्षण कठडे तुटून गेले गेल्याने पुलावरील प्रवास धोक्याचा बनला आहे..या पुलावरून विद्यार्थी व ग्रामस्थांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.गावातील तरुण सहकाऱ्यांनी तात्पुरते स्वरूपात पुलावरील कचरा व लोखंडी जाळी बाजूला करून रस्ता सुरू केला आहे..Panhala Pavan Khind Trek : सह्याद्रीच्या कडेकपारीत दुमदुमणार १२ ट्रेकींग मोहिमा, पन्हाळा–पावनखिंड मोहिमेच्या तारखा ठरल्या; इतिहास, साहस आणि निसर्गाचा संगम.परंतु प्रशासनाने याची दखल घेऊन लवकरात लवकर संरक्षक कठड्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी सरपंच दिपाली खांडगे,उपसरपंच दिलीप दाभाडे,माऊली दाभाडे, मोहन पोखरकर,जयेश पोखरकर,निलेश खांडगे आदी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे.फोटो खाली ओळ:देवगाव(ता.आंबेगाव)येथील घोडनदीवर असलेला पुलावरील संरक्षक कठडे नदीला आलेल्या पुरामुळे तुटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.