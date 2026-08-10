घोरावडेश्वर पायथ्याशी बसथांब्यातच वाहनांचे अतिक्रमण

सोमाटणे, ता. १० : घोरावडेश्वर पायथा (पुणे-मुंबई महामार्ग) येथे भाविक आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेल्या बसथांबा निवारा शेडमध्ये पर्यटकांकडून वाहने पार्क केली जात आहेत. यामुळे प्रवासी आणि भाविकांना निवारा शेडचा आश्रय न मिळता भर पावसात रस्त्यावर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. या मनमानी कारभारामुळे प्रवासी आणि दर्शनासाठी येणारे भाविक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
घोरावडेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी ये-जा करणाऱ्या भाविकांना तसेच महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना ऊन, वारा आणि पावसापासून दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ‘घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठान’चे अध्यक्ष रघुवीर शेलार, संचालक किसन भेगडे, सतीश आग्रवाल आणि ‘आरएमके स्पेश’ यांच्या सहकार्याने या बसथांबा निवारा शेडची उभारणी करण्यात आली होती. या शेडमुळे प्रवाशांची मोठी सोय झाली होती.
पर्यटकांकडून शेडचा ताबा!
सध्या मावळात पाऊस सुरू असल्याने पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र, मावळात जाणाऱ्या काही हुल्लडबाज तरुण आणि पर्यटकांनी या बसथांब्याचाच ताबा घेऊन थेट शेडच्या आतच दुचाकी व चारचाकी वाहने पार्क करण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रकार पाऊस सुरू झाल्यापासून दररोजच घडत आहे. याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासन आणि घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानने या अतिक्रमणावर तातडीने तोडगा काढून बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाविक व नागरिकांकडून केली जात आहे.
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