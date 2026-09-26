पुणे

Ghorpadi Accident : काळूबाई चौकात विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान तरुणाचा ट्रॅक्टरखाली येऊन मृत्यू

गणेश विसर्जन करून परतणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना खाली पडून २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला.
Vighnesh Pawar

Vighnesh Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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घोरपडी - गणेश विसर्जन करून परतणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना खाली पडून २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी रोजी सायंकाळी चारच्या सुमारास काळूबाई चौकाजवळ घडली.

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