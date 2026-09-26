Ghorpadi Accident : काळूबाई चौकात विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान तरुणाचा ट्रॅक्टरखाली येऊन मृत्यू

घोरपडी - गणेश विसर्जन करून परतणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना खाली पडून २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी रोजी सायंकाळी चारच्या सुमारास काळूबाई चौकाजवळ घडली..विघ्नेश संतोष पवार (वय २०, रा. आदिनाथ सोसायटी, रामटेकडी, पुणे) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, विसर्जन करून परत जाणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या मागे पळत जाऊन विघ्नेश ट्रॅक्टरवर चढण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यावेळी तो खाली पडला आणि ट्रॉलीचे चाक त्याच्या डोक्यावरून गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला..त्याला तातडीने उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित केले. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली. आज शनिवारी शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे..प्राथमिक पडताळणीत विघ्नेश स्वतः चालत्या ट्रॅक्टरच्या मागे पळत जाऊन त्यावर चढण्याचा प्रयत्न करताना खाली पडून चाकाखाली आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. शवविच्छेदनानंतर प्राप्त अहवाल आणि पुढील तपासाच्या आधारे या प्रकरणात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंडित रजितवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.