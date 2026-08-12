पुणे

अजगराने फस्त केल्या सहा कोंबड्या!

अजगराने फस्त केल्या सहा कोंबड्या!
Published on

अजगराने फस्त
केल्या सहा कोंबड्या!
जालना, ता. १२ : तालुक्यातील खणेपुरीत १० फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. या अजगराने सहा कोंबड्या गिळल्याचे समोर आले. घटनेची माहिती मिळताच सर्पमित्रांनी घटनास्थळी धाव घेत त्याला पकडून सुरक्षितपणे जंगलात सोडले.
खणेपुरी परिसरातील शेतकरी राम गाढे यांच्या कुक्कुटपालनाच्या आवारात मंगळवारी सकाळी अजगर आढळून आला. त्याने सहा कोंबड्या गिळल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अजगर १० फूट लांबीचा असल्याने त्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली. दरम्यान, माहिती मिळताच सर्पमित्र शिवाजी डाखुरकर, भागवत कांबळे घटनास्थळी पोचले. प्रभू गाढे, भागवत जाधव, अंकुश गाढे यांच्या प्रयत्नांनंतर अजगराला पकडण्यात आले. त्यानंतर अजगराला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

शेतकऱ्यांच्या समस्या
local wildlife news
giant python
snake encounters in Maharashtra
how to handle snake in village
dangers of snakes in agriculture
khnepuri news
chicken predation by snakes
wildlife rescue in Maharashtra
tips for farmers on snakes
pythons in Indian villages
snake-catching techniques
first aid for snake bites
snake sighting encounters
rural wildlife safety tips
Maharashtra snake incidents
अजगराची माहिती
कोंबड्या फस्त करणारे जीव
खणेपुरीतील अजगर
सर्प मित्रांची भूमिका
खळबळ उडवणाऱ्या घटना
सोडण्याची प्रक्रिया
विकिपीडिया: अजगर
रानावरील अजगर
परिसरामध्ये अजगरांची वाढ
शेतकऱ्यांचे संरक्षण
आजची स्थानिक बातमी
आस पासचे जंगली जीवन
ग्रामीण भागातील सुरक्षा उपाय
खणेपुरी गावातील घटना
Marathi News Esakal
www.esakal.com