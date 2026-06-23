पुणे

गिरीम येथील रोहित्रातून तांब्याच्या तारांची चोरी

गिरीम येथील रोहित्रातून तांब्याच्या तारांची चोरी
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दौंड, ता. २३ : गिरीम (ता. दौंड) येथील एका रोहित्रामधील ८० किलो तांब्याच्या तारांची चोरी करण्यात आली. गिरीम येथील झिटे डी. पी. या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित्रामधील तारांची १८ जून रोजी चोरी झाली. चोरट्यांनी वीजप्रवाह खंडित करून रोहित्र खांबांवरून खाली पाडले. त्यानंतर रोहित्रामधील ऑईल जमिनीवर सांडून त्यामधील एकूण ८० किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारा चोरून नेल्या. चोरीस गेलेल्या तारांचे मूल्य चाळीस हजार रुपये इतके असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. दौंड पोलिस ठाण्यात महावितरणच्या वतीने पंकज नागमोते यांनी रविवारी (ता. २१) ही फिर्याद दिली. फिर्यादीनुसार अज्ञातांविरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम व भारतीय न्याय संहितेमधील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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