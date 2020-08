गर्लफ्रेंड गेली रिक्षावाल्यासोबत पळून; आसिफने घेतला असा बदला की, पोलिसही झाले आवाक्

पुणे : मोबाईल चोरी प्रकरणी एका तरुणाला पोलिसांनी अटक केली असून चोरी करण्याचे कारण सांगितल्यानंतर पोलिस देखील चक्रावले आहे. प्रेयसीने रिक्षाचालकासोबत पळून जाऊन लग्न केल्याने सर्व रिक्षाचालकांचा बदला घेण्यासाठी मी फक्त रिक्षाचालकांचे मोबाईल चोरात, अशी कबुली या तरुणाने पोलिसांना दिली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आसिफ उर्फ भूराभाई अरिफ शेख (रा. कोंढवा) असे या तरुणाचे नाव आहे. आसिफ कात्रज, कोंढवा, कॅम्प अशा परिसरात नियमित रिक्षाने प्रवास करायचा. रिक्षा गर्दीच्या ठिकाणी थांबवल्यावर आपला मोबाइल खराब असल्याचे सांगत तो मित्राला फोन करण्यासाठी रिक्षाचालकाकडे मोबाइल मागायचा. त्यानंतर फोनवर बोलण्याचा बहाणा करत रिक्षापासून काही अंतर चालत जाऊन पळून जायचा. प्रियसीने रिक्षाचालकासोबत लग्न केल्याचे समजलं आणि...:

आसिफ हा मूळचा अहमदाबादमधील आहे. प्रेयसीसोबत लग्न करण्यास त्याच्या घरच्यांचा विरोध होता. त्यामुळे त्याने अहमदाबादमधील स्वतःचे रेस्टॉरंट विकले आणि गेल्या वर्षी जून महिन्यात प्रेयसीसोबत लग्न करण्यासाठी पुण्यामध्ये पळून आला. प्रेयसीसोबत लग्न करुन पुण्यात नवीन व्यवसाय व जीवन सुरू करण्याचे त्याचे नियोजन होते. पण पुण्यात आल्यावर दोन दिवसांमध्येच त्याची प्रियसी आसिफकडील पैसे व सामान चोरून गुजरातला पळून गेली. तिचा शोध घेत आसिफ गुजरातला पोहोचला. तेथे गेल्यानंतर तिने एका रिक्षाचालकासोबत लग्न केल्याचं त्याला समजले. त्यामुळे त्याला मोठा धक्का बसला. आसिफ पुन्हा पुण्याला आला आणि कोंढव्यात राहणाऱ्या त्याच्या एका नातेवाईकासह काम करण्यास सुरुवात केली. पण या प्रकरणामुळे त्याच्या मनात रिक्षाचालकांबाबत राग निर्माण झाली होता. त्यामुळे रिक्षाचालकांना धडा शिकवण्यासाठी त्याने त्यांचे मोबाईल चोरायला सुरूवात केली. सुमारे 70 मोबाईल चोरले :

मोबाइल चोरून पसार झाल्यानंतर कोणाच्या हाती लागत नसल्याने आसिफची हिम्मत वाढतच गेली. आतापर्यंत त्याने शहरातील 70 पेक्षा जास्त रिक्षाचालकांचे मोबाईल चोरल्याचे चौकशीत समोर आले आहे, अशी माहिती कॅटॉन्मेंट पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत भोसले यांनी दिली. आसिफला न्यायालयात हजर केले असता त्याची 27 ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत त्याची रवानगी करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून आतापर्यंत 12 मोबाइल हस्तगत करण्यात आले आहेत. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

