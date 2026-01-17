प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर असणा-या मुली समाजाच्या प्रगतीसाठी महत्वाची भूमिका बजावत आहेत : आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा
PPN26B01134
बेंबळे ः येथील विमलेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धकांना सन्मानित करताना उपस्थित मान्यवर.
संस्कारक्षम पिढीसाठी समाजाने लक्ष द्यावे ः अंजना कृष्णा
बेंबळेत टेंभुर्णी पोलिसांतर्फे विविध स्पर्धां; यशस्वितांचा पोलिसांकडून सन्मान
पिंपळनेर, ता. १७ ः सध्या प्रत्येक क्षेत्रात मुलांपेक्षा मुलीच अग्रेसर असून, समाजाच्या प्रगतीतही त्या महत्त्वाच्या भूमिका बजावत आहेत. अथक परीश्रमाच्या जोरावर कोणतेही यश प्राप्त करता येते. विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय शिक्षणाबरोबरच संस्कारक्षम पिढी निर्माण होण्यासाठी समाजानेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन, आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांनी केले.
बेंबळे (ता. माढा) येथील विमलेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात शुक्रवारी पोलिस दल स्थापना दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात प्रमुख पाहुण्या म्हणून त्या बोलत होत्या. यावेळी टेंभुर्णीच्या पोलिस उपनिरीक्षक स्वाती सुरवसे, संस्थेचे सचिव गोविंद भोसले, मुख्याध्यापिका स्वाती पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा व त्यांच्यातील सुप्त गुणांचा विकास व्हावा यासाठी पोलीस दल स्थापना दिनाच्या निमित्ताने टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याच्या वतीने विद्यालयात विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. मैदानी खेळाबरोबरच निबंध, रांगोळी, चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आल्या. यशस्वी स्पर्धकांना पोलिस प्रशासनाच्या वतीने मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानपत्र, बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले.
यश अपयशातूनच जीवनाची दिशा ठरते. अपयश आल्यास खचून न जाता, नव्या जोमाने कसे उभा राहता येते यासाठी वैयक्तिक जीवनातील आलेला अनुभव सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरित केले. प्रारंभी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन केल्यानंतर उपस्थित मान्यवरांना सचिव भोसले व मुख्याध्यापिका स्वाती पाटील यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी टेंभुर्णीतील निर्भया पथकाचे पोलिस हवालदार मंगेश पवार, पोलिस कॉन्स्टेबल संभाजी पवार, गणेश गुटाळ, विद्या इंगोले, गणेश इंगोले, प्रा.प्रदीप पाटील उपस्थित होते. सूत्रसंचालन बिभीषण कीर्ते यांनी केले. गोविंद भोसले आणि आभार मानले.
