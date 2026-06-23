पुणे

गिरवली विकास संस्थेच्या अध्यक्षपदी कैलास सैद

गिरवली विकास संस्थेच्या अध्यक्षपदी कैलास सैद
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घोडेगाव, ता. २३ : गिरवली (ता. आंबेगाव) येथील ग्राम विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी कैलास श्रीमंत सैद यांची बहुमताने, तर उपाध्यक्षपदी कुसुम दिलीप डांगले यांची बिनविरोध निवड झाली. ज्ञानेश्‍वर सैद व सीमा सैद यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
उपाध्यक्षपदासाठी कुसुम डांगले यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवड बिनविरोध झाली. अध्यक्षपदासाठी कैलास सैद व मल्हारी हगवणे यांच्यात लढत झाली. यात सैद यांना आठ, तर हगवणे यांना चार मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून एस. एस. चौधरी यांनी काम पाहिले.
निवडीनंतर नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील आणि बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी संस्थेचे सर्व संचालक व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

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