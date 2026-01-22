Global Impact Forum 2026 : भारतीय शिक्षण व्यवस्था; कमी खर्चात दर्जेदार विद्यार्थी घडवणारी!

Quality education India universities students : भारतीय शिक्षण व्यवस्था कमी खर्चात दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक विद्यार्थी घडवणारी व्यवस्था असून, जागतिक स्तरावर तिचे महत्त्व वाढत असल्याचे प्रतिपादन आज करण्यात आले. विद्यापीठे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यावर शिक्षण संस्था प्रतिनिधींचे चर्चासत्र झाले. या सत्राचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष सचिन इटकर यांनी केले. या सत्रात ‘पीसीईटी’चे कार्यकारी संचालक गिरीश देसाई, विश्वकर्मा विद्यापीठाचे अध्यक्ष भारत अग्रवाल आणि स्वित्झर्लंडचे मुंबईतील वाणिज्यदूत फ्लोरीन म्युलर यांनी आपले विचार मांडले..कमी खर्चात प्रभावी शिक्षणगिरीश देसाई यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची कार्यक्षमता स्पष्ट केली. ‘‘भारतात एखाद्या विद्यार्थ्याला अभियंता बनवण्यासाठी सरासरी सहा ते आठ लाख रुपये खर्च येतो. हा खर्च खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील आहे. इतक्या कमी शुल्कामध्ये युरोप किंवा अमेरिकेत शिक्षण मिळणे शक्य नाही’’ असे त्यांनी सांगितले..शिक्षण व्यवस्थेला बळकटीभारत अग्रवाल यांनी भारतीय शैक्षणिक संस्थांच्या गुणवत्तेवर विश्वास व्यक्त केला. ‘‘परदेशी विद्यापीठे भारतात आली, तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे काय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. मात्र, मला खात्री आहे की त्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट होईल,’’ असे ते म्हणाले. ‘‘आम्ही केवळ अभ्यासक्रम शिकवत नाही, तर विद्यार्थी घडवतो. त्यांची कौशल्ये आणि मूल्ये विकसित करतो,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..स्वित्झर्लंडचा पाठिंबास्वित्झर्लंडचे मुंबईतील वाणिज्यदूत फ्लोरीन म्युलर यांनी भारत–स्वित्झर्लंड सहकार्याबद्दल भूमिका मांडली. ‘‘स्विस आणि भारतीय उद्योग व व्यापार वाढीसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’मध्ये विविध क्षेत्रांतील प्रमुख एकत्र आले असून, त्यांच्या विचारमंथनातून या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळेल,’’ असे ते म्हणाले. या उपक्रमाला स्वित्झर्लंडकडून पूर्ण प्रोत्साहन दिले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.