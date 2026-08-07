पुणे

Malegaon News : 'गोबरधन' योजनेने माळेगाव कारखान्याला नवी ऊर्जा; सीबीजी प्रकल्पामुळे सभासदांना आर्थिक बळ

केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'गोबरधन' (GOBARdhan) राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेस 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिली.
DCM Sunetra Pawar and PM Narendra Modi

DCM Sunetra Pawar and PM Narendra Modi

sakal

कल्याण पाचांगणे
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माळेगाव - केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'गोबरधन' (GOBARdhan) राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेस 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

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