Pune Crime : प्रति तोळा फक्त ६० हजार, स्वस्त सोन्याच्या आमिषाने उकळले पैसे; दाम्पत्याला अटक

पुणे - 'प्रति तोळा फक्त ६० हजार... मेकिंग चार्ज नाही!' असे स्वस्त दरात सोने देण्याचे आमिष दाखवत नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या एका दांपत्याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. विश्वासार्हतेचा मुखवटा चढवून आणि सोन्याचे आकर्षक फोटो दाखवत नागरिकांकडून पैसे उकळणाऱ्या या जोडीने गेल्या दहा वर्षांत अनेकांना गंडा घातल्याचे तपासात समोर आले आहे..हेमंत दत्तात्रेय खरोटे (वय-४५) आणि रूपाली हेमंत खरोटे (वय-३८, रा. शिवशंभोनगर, कात्रज) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. गुन्हा दाखल होताच दोघांनी पलायन केले. विविध राज्यांत भ्रमंती करत पोलिसांना चकवा देत होते. तब्बल नऊ मोबाईल आणि १२ सिमकार्डचा वापर करून त्यांनी आपली ओळख लपवली होती..मात्र, तांत्रिक तपासाच्या मदतीने भारती विद्यापीठ पोलिसांनी त्यांच्या हालचालींचा माग काढला. प्रवासी कॅबच्या माध्यमातून ते सतत ठिकाणे बदलत असत. परंतु पोलिसांनी दोघे प्रवास करणाऱ्या खासगी कॅबचालकाच्या मोबाईलवरून त्यांचा माग काढला. अखेर मुंबई-पुणे प्रवासादरम्यान सापळा रचून दोघांना अटक करण्यात आली..धनकवडी परिसरात 'अवनी ज्वेलर्स' या नावाखाली सराफ व्यवसायाचा आडोसा घेत आरोपी नागरिकांना 'प्रति तोळा ६० हजार रुपयांत सोने' देण्याचे आमिष दाखवत होते. २०१६ ते २०२६ या कालावधीत त्यांनी अनेकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक राहुल खिलारे, सहाय्यक निरीक्षक विश्वास भाबड यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. अशा प्रकारे फसवणूक झाल्यास संबंधितांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.