मुलानेच चोरले आईचे दागिने

टाकळी हाजी, ता. १५ : आईचे पाच लाख रुपये किमतीचे नऊ तोळे सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या मुलाला शिरूर पोलिसांनी ४८ तासांत अटक केले. रवींद्र दत्तात्रेय जाधव (वय ३३, रा. चांडोह, ता. शिरूर) असे अटक केलेल्या मुलाचे नाव असून, पोलिसांनी त्याच्याकडून सर्व मुद्देमाल जप्त केला आहे. चांडोह (ता. शिरूर) येथील दत्तात्रेय बबन जाधव यांच्या घरातून २८ एप्रिल रोजी नऊ तोळे दागिने चोरीला गेले होते. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक गोविंद खटिंग यांनी तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीचा मुलगा रवींद्र याच्यावर संशय बळावला. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

