पुणे

Mandavgan Farata News : इस्त्रीच्या कपड्यांत सापडले माणुसकीचे सोने; इनामगावातील दांपत्याने मूळ मालकाला परत केले गंठण

रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या इनामगावच्या एका दांपत्याला इस्त्री करण्यासाठी आलेल्या कपड्यांत लाखो रुपयांचे सोन्याचे गंठण सापडले. मात्र.....
gokul dalvi and vanita dalvi

gokul dalvi and vanita dalvi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मांडवगण फराटा - रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या इनामगावच्या एका दांपत्याला इस्त्री करण्यासाठी आलेल्या कपड्यांत लाखो रुपयांचे सोन्याचे गंठण सापडले. मात्र, क्षणभराचाही मोह न बाळगता त्यांनी ते मूळ मालकाला परत केले. त्यांच्या या कृतीने परिस्थितीपेक्षा माणुसकी श्रेष्ठ असल्याचा आदर्श घालून दिला आहे.

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