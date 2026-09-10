Mandavgan Farata News : इस्त्रीच्या कपड्यांत सापडले माणुसकीचे सोने; इनामगावातील दांपत्याने मूळ मालकाला परत केले गंठण

मांडवगण फराटा - रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या इनामगावच्या एका दांपत्याला इस्त्री करण्यासाठी आलेल्या कपड्यांत लाखो रुपयांचे सोन्याचे गंठण सापडले. मात्र, क्षणभराचाही मोह न बाळगता त्यांनी ते मूळ मालकाला परत केले. त्यांच्या या कृतीने परिस्थितीपेक्षा माणुसकी श्रेष्ठ असल्याचा आदर्श घालून दिला आहे..इनामगाव (ता. शिरूर) येथील वनिता व गोकुळ दळवी यांचा लॉन्ड्रीचा छोटा व्यवसाय आहे. गुंठाभरही शेती नसल्याने याच व्यवसायाच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. रविवारी (ता. ६) ग्राहकाच्या कपड्यांच्या गठ्ठ्यात त्यांना अचानक अडीच तोळ्यांचे सोन्याचे गंठण आढळले. आर्थिक परिस्थिती नाजूक असूनही, ‘हे आपले नाही’ या एकाच प्रामाणिक विचाराने त्यांनी हा दागिना परत करण्याचा निश्चय केला..त्यांनी तातडीने ग्रामस्थांना याबद्दल माहिती देऊन मालकाचा शोध सुरू केला. काही वेळातच हे गंठण गावातीलच सागर काळे यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले. दळवी दांपत्याने कोणताही मोबदला न स्वीकारता तो दागिना काळे यांना सुपूर्त केला. आपला हरवलेला मौल्यवान दागिना परत मिळाल्याने काळे कुटुंबीयांनी त्यांचे आभार मानले. दळवी दांपत्याच्या या निःस्वार्थ कृतीची दखल घेत माजी सरपंच पल्लवी घाटगे यांनी त्यांचा सत्कार करून कौतुक केले. या घटनेमुळे दळवी दांपत्याचे पंचक्रोशीत कौतुक होत आहे..‘लोभापेक्षा संस्कार मोठे’आजच्या धावपळीच्या आणि स्वार्थाच्या जगात मौल्यवान वस्तू सापडल्यानंतर ती परत करण्याचे धैर्य दाखवणे सोपे नाही. दळवी दांपत्याने मात्र आपल्या कृतीतून परिस्थितीपेक्षा संस्कारच मोठे असल्याचे सिद्ध केले आहे. सोन्याच्या दागिन्याची किंमत लाखोंमध्ये असली, तरी त्यांचा प्रामाणिकपणा अमूल्य आहे. त्यांची ही कृती समाजासाठी, विशेषतः तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे, अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.