बारामतीत महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावले

बारामती, ता. १७ : माळावरची देवी मंदिराजवळ पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी महिलेच्या गळ्यातील ३० हजारांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेल्याची घटना १५ मे रोजी सायंकाळी घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी रविवारी (ता. १६) फिर्याद दाखल केली आहे. याप्रकरणी रेखा मारुती पवार (वय ६१, रा. बारामती) यांनी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे फिर्याद देण्यास उशीर झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. फिर्यादी पवार या पती मारुती पवार यांच्यासमवेत मोटारसायकलवरून इंदापूरकडे जात असताना रेखा पवार या माळावरची देवी मंदिराजवळ थांबल्या होत्या. त्यावेळी काळ्या रंगाच्या, क्रमांक नसलेल्या मोटारसायकलवरून आलेल्या २५ ते ३० वयोगटातील दोघांनी जळोची मार्केट यार्डचा रस्ता विचारण्याच्या बहाण्याने त्यांना बोलण्यात गुंतवले. मागे बसलेल्या व्यक्तीने त्यांच्या गळ्यातील सुमारे पाच ग्रॅम वजनाचे, दोन सोन्याची मंगळसूत्रे हिसकावून पळ काढला.
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