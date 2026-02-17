Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! हिंजवडी-शिवाजीनगर ‘रेड लाइन’ सज्ज; एप्रिलपासून मेट्रो धावणार, २३ किमी मार्गाच्या चाचण्या यशस्वी..

पुणे : हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाइन ३) या २३ किलोमीटर लांबीच्या ‘रेड लाइन’ मेट्रोच्या चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत हा मार्ग टप्प्याटप्प्याने प्रवाशांसाठी खुला करण्याचे नियोजन ‘पीएमआरडीए’ने केले आहे. या मुळे हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये जाणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांचा प्रवास वेगवान आणि सुलभ होणार आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) या उन्नत मार्गावर दोन्ही दिशांनी मेट्रोची चाचणी घेतली. सध्या हिंजवडी परिसरात होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना पुणेकरांना करावा लागत आहे. त्यामुळे मेट्रो सेवा सुरू झाल्यावर वेळेची मोठी बचत होणार आहे..प्रकल्पाचे सुमारे ९० टक्के स्थापत्य काम पूर्ण झाले असून, आता व्यावसायिक सेवेसाठी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडे परवानगी मागण्यात आल्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले. सर्व स्थानके एकाचवेळी सुरू न करता, ज्या स्थानकांचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे, ती प्रथम प्रवाशांसाठी खुली केली जातील. उर्वरित कामे पूर्ण होताच, इतर स्थानके सुरू करण्यात येणार आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नागरिकांना मिळणार दिलासागणेशखिंड रस्त्यावरील दुमजली उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे विद्यापीठ चौकातील ‘बॉटलनेक’ कायमचा निकालात निघणार आहे.औंध-शिवाजीनगरदरम्यानचा मार्ग आधीच सुरू असून, उर्वरित जोडरस्ते कार्यान्वित झाल्यामुळे बाणेर, पाषाण आणि औंध परिसरातील वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.शिवाजीनगर येथे ही ‘रेड लाइन’ विद्यमान ‘ॲक्वा’ आणि ‘पर्पल’ लाइनशी जोडली जाणार आहे. यामुळे शहराच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात अखंड प्रवास करणे शक्य होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.