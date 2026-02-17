पुणे

Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! हिंजवडी-शिवाजीनगर ‘रेड लाइन’ सज्ज; एप्रिलपासून मेट्रो धावणार, २३ किमी मार्गाच्या चाचण्या यशस्वी..

23 km Pune Metro Corridor trial Run Successful: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो सेवा: प्रवाशांसाठी जलद आणि सुलभ प्रवासाची नवी दिशा
Trial run of Hinjewadi–Shivajinagar Red Line metro completed successfully ahead of April launch.

Trial run of Hinjewadi–Shivajinagar Red Line metro completed successfully ahead of April launch.

पुणे : हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाइन ३) या २३ किलोमीटर लांबीच्या ‘रेड लाइन’ मेट्रोच्या चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत हा मार्ग टप्प्याटप्प्याने प्रवाशांसाठी खुला करण्याचे नियोजन ‘पीएमआरडीए’ने केले आहे. या मुळे हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये जाणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांचा प्रवास वेगवान आणि सुलभ होणार आहे.

