Bhimashankar News : भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर सोमवारपासून होणार दर्शनासाठी खुले

मंचर - सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे गेल्या पावणे पाच महिन्यांपासून बंद असलेले बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर सोमवार (ता. १५) पासून भाविकांच्या दर्शनासाठी खुले करण्यात येणार आहे. मंदिरात दर्शनासाठी ऑनलाईन नोंदणी व्यवस्था सुरू करण्यात आली असून, दररोज एक हजार भाविकांना दर्शनाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. नवीन सभामंडप, दर्शनबारी, पायरी मार्ग आणि भाविक सुविधांची उभारणी सुरू असल्याने ता.९ जानेवारी २०२६ पासून मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले होते. या बंद कालावधीला ता.३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती..मंदिरासमोरील भव्य सभामंडपाचे काम दर्शनबारी, परिसर स्वच्छता, भाविकांसाठी सुविधा आणि गर्दी व्यवस्थापनाची उर्वरित कामे ता.१५ जूनपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी गजानन पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,शुक्रवार ( ता.५)पासून मंदिराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://shree bhimashankar.comऑनलाईन नोंदणी सुरू होणार आहे. सोमवार (ता.१५ ते मंगळवार (ता.३० जून) या कालावधीत दररोज सकाळी ७ ते ११ या वेळेत दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहील. ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या भाविकांनाच प्रवेश दिला जाणार असून दररोज एक हजार भाविकांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. नोंदणीकृत भाविकांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे..दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी वैध ओळखपत्र सोबत आणणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच मंदिर प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि विकासकामांमुळे भविष्यात भीमाशंकर येथे येणाऱ्या भाविकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..दृष्टिक्षेप• ता. १५ जूनपासून भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी खुले• ता. ५ जूनपासून ऑनलाईन नोंदणी सुरू• दररोज १ हजार भाविकांना दर्शनाची संधी• सकाळी ७ ते ११ या वेळेत दर्शन व्यवस्था• सभामंडप, दर्शनबारी व पायरी मार्गाची कामे अंतिम टप्प्यात• वैध ओळखपत्र बंधनकारक• २०२७ सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांना गती.