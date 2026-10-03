Velhe News : गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुधारित जलनियोजनाला शासनाची मान्यता; वाजेघर, वांगणी व शिवगंगा खोऱ्यातील सिंचनाला मिळणार गती

वेल्हे (पुणे) - राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार व राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंजवणी प्रकल्पांतर्गत वाजेघर, वांगणी आणि शिवगंगा खोऱ्यातील सिंचनासाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या वतीने 30 सप्टेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या सुधारित जलनियोजनास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली..शासनाच्या या निर्णयामुळे राजगड तालुक्यातील वांगणी वाजेघर तसेच हवेली तालुक्यातील शिवगंगा खोऱ्यासाठी भागातील सिंचनाला चालना मिळणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती भोर, वेल्हा, मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर यांनीनांदे (ता. मुळशी) येथे शनिवार (ता. ०३) रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे..यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य विक्रम खुटवड, राजगड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष किरण राऊत, राजगड पंचायत समितीचे उपसभापती संदीप खुटवड, भोर पंचायत समितीचे उपसभापती विशाल कोंडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत बाठे, मुळशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बाबाजी शेळके आदी उपस्थित होते.यावेळी मांडेकर यांनी सांगितले की, गुंजवणी प्रकल्पांतर्गत धानेप येथे कानंदी नदीवर धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पात पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाच्या मंजूर दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे, भोर व पुरंदर तालुक्यांतील बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे तसेच उपसा सिंचन योजनांद्वारे मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे..वेल्हे तालुक्यातील वंचित वाजेघर खोरे, वांगणी खोरे तसेच भोर तालुक्यातील वंचित भागासाठी शिवगंगा खोऱ्यात तीन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांना शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वाजेघर खोऱ्यात ४५० हेक्टर, वांगणी खोऱ्यात ५१०.०६ हेक्टर आणि शिवगंगा खोऱ्यात ९७०.५३ हेक्टर, अशा एकूण सुमारे १९३०.६१ अधिक हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ प्रस्तावित आहे..अनेक वर्षापासून या वंचित क्षेत्रासाठी स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना मंजूर होऊन यासाठी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे यांच्यासह विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यानंतर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने गुंजवणी प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनास मंजुरी दिल्याने प्रशासकीय कार्यवाही लवकरच सुरू होणार असल्याचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले..गुंजवणी प्रकल्पाचे पाण्याचे नियोजन- एकूण साठवण क्षमता - ३.६९७ टीएमसी- सिंचनासाठी वापर - ३.५४ टीएमसी- पिण्याच्या पाण्यासाठी - ०.४३ टीएमसी- बाष्पीभवन/इतर - ०.२० टीएमसीनव्याने समाविष्ट झालेल्या १,९३०.६१ हेक्टर क्षेत्रामध्ये- शिवगंगा खोरे (भोर तालुका) - ९७०.५३ हेक्टर- वांगणी खोरे (राजगड तालुका) - ५१०.०८ हेक्टर- वाजेघर खोरे (राजगड तालुका) - ४५०.०८ हेक्टर.गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुधारित जल नियोजनास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने भोर, राजगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भविष्यात चांगले दिवस येणार असून यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार विजय शिवतारे यांचे मोठे योगदान लाभल्याचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.