Baramati News : बारामतीच्या शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचेच नाव कायम; राज्य शासनाने घेतला निर्णय

बारामती - येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयाला उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांचे नाव देण्याचा निर्णय अखेर राज्य शासनाने मागे घेतला आहे. .त्यामुळे आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच त्याच्याशी संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालय या दोन्ही घटकांना पुढील काळात 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचेच नाव कायम राहणार आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारने या शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित रुग्णालयास तसेच बारामतीतील आयुर्वेदीक महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयास अजितदादा पवार यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता..हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मात्र या निर्णयाला विविध सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नावच रुग्णालयाला कायम ठेवावे, अशी आक्रमक भूमिका घेत प्रा. लक्ष्मण हाके व त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी आंदोलन करत तीव्र संघर्ष करत आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही दिला होता..या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या निर्णयामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती व विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेला रोष याचा विचार करुन अजितदादा पवार नामकरणाचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे महाविद्यालय व संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालय या दोन्ही संस्थांना या पुढील काळात आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचेच नाव कायम ठेवण्याचा अंतिम निर्णय शासकीय परिपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे..वैदयकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही विधानसभेत या बाबतची माहिती दिली. दरम्यान, या निर्णयामुळे निर्माण झालेला वाद आता शमण्याची चिन्हे असून, आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.