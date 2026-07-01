Loni Kalbhor Setu : लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीत सेतू सुविधा केंद्र सुरू; शासनाचे दाखले आता गावातच, नागरिकांची धावपळ संपणार

लोणी काळभोर : लोणी काळभोर आणि परिसरातील नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे ग्रामपंचायत कार्यालयात शासनमान्य सेतू सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रामुळे विविध शासकीय दाखले आता शासनाने निश्चित केलेल्या दरात गावातच उपलब्ध होणार असून, दाखल्यांसाठी पुण्याला वारंवार जावे लागणार नाही. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि होणारी गैरसोय मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे..या सेतू सुविधा केंद्राचे उद्घाटन ३० जून २०२६ रोजी ग्रामपंचायत लोणी काळभोर येथे अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर, जिल्हा परिषद सदस्या शितल कांबळे, पंचायत समिती सदस्य अमोल टेकाळे, प्रशासक सरपंच नागेश अंकुशराव काळभोर, तसेच ग्रामपंचायतीचे विद्यमान व माजी पदाधिकारी, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यापूर्वी उत्पन्न, रहिवासी, जात, अधिवास यांसारखे विविध शासकीय दाखले मिळविण्यासाठी नागरिकांना इतरत्र जावे लागत होते. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता ही सुविधा लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीत उपलब्ध झाल्याने सर्व आवश्यक दाखले शासनाच्या नियमानुसार आणि अधिक सुलभ पद्धतीने मिळणार आहेत..या उपक्रमामुळे लोणी काळभोरसह परिसरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नागरिकाभिमुख आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.